Ерошенко стал четырехкратным чемпионом России по гольфу

Tекст: Дарья Григоренко

В соревнованиях приняли участие 80 сильнейших игроков из восьми регионов страны. Сборная Московской области подтвердила статус одной из ведущих команд, а главной звездой турнира стал Егор Ерошенко, говорится на сайте Golf.ru.

Егор Ерошенко, подопечный тренера Николая Афанасьева, завоевал золотую медаль в личном зачете и оформил «золотой дубль» – ранее он победил и в командном чемпионате России. По данным организаторов, это позволило ему в четвертый раз стать чемпионом страны по гольфу и одержать победу сразу на двух разных полях, что подтверждает его универсальный профессионализм. В женском зачете серебро взяла Анна Шульце, которая лидировала на протяжении всех раундов и также представляла Московскую область.

Прошлогодние чемпионы, Егор Ерошенко и Екатерина Прохорова из Москвы, успешно защитили свои титулы и вновь получили переходящие кубки. Алексей Жарич, первый вице-президент Федерации гольфа Московской области, отметил: «Гольфисты сборной Московской области показали высокий класс игры на поле в Екатеринбурге. Очень рад за Егора Ерошенко, который второй год подряд и четвертый в карьере взял титул Чемпиона России, причем два раза подряд на разных полях. Это говорит о силе Егора, его умении читать любое поле. Также отмечу блестящее выступление Анны Шульце, которая в тяжелой борьбе взяла серебро в женском зачете. Отмечу, что скоро сборная Московской области пополнится новыми звездами гольфа, а значит – мы усилим состав и будем настроены на новые победы!».

Федерация гольфа Московской области поздравила спортсменов и тренеров с успешным выступлением и выразила благодарность за достойное представление региона на национальной арене.