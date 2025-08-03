Никому из предшественников не снилась та власть, которая есть у нынешнего главы офиса президента Украины Андрея Ермака. Ему удалось оттеснить от Зеленского все другие «придворные группировки» и создать почти тотальные вертикали власти.10768 комментариев
Роскосмос показал снимок извержения вулкана Крашенинникова из космоса
Спутник «Арктика-М» сделал снимок первого в истории извержения вулкана Крашенинникова, на котором отчетливо виден высокий пепловый шлейф, сообщили в Роскосмосе.
На снимках, опубликованных в Telegram-канале Роскосмоса, отчетливо виден пепловый шлейф, который, по данным специалистов, поднимается на высоту пять-шесть километров над уровнем моря.
Эксплозивное извержение началось 2 августа в 19:50 по московскому времени и сопровождалось выбросами пепла на высоту до трех-четырех километров. Это первый случай, когда вулкан Крашенинникова проявил подобную активность за всю историю наблюдений.
Вулкану присвоен оранжевый код авиационной опасности. В МЧС уточнили, что на пути распространения пеплового шлейфа нет населенных пунктов. Специалисты продолжают следить за ситуацией с помощью спутниковых наблюдений.
Ранее в KVERT сообщили, что в Камчатском крае зафиксировано первое в истории наблюдений извержение вулкана Крашенинникова.
Как писала газета ВЗГЛЯД, на Камчатке произошло землетрясение магнитудой 8,8, ставшее самым мощным за всю историю наблюдений в этом регионе. Вулкан Ключевской выбросил пепел на высоту 9 километров.