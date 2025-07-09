Первого июля страной – председателем Евросоюза на ближайшие полгода стала Дания. Ее поведение в последнее время однозначно говорит о том, что противостояние с Россией станет приоритетом датской политики. А необходимость пристально следить за действиями Дании обусловлена еще и тем, что именно она закрывает для нас выход из Балтийского моря.3 комментария
Краснов поручил проверить рост тарифов на услуги ЖКХ
Краснов поручил проверить обоснованность роста тарифов ЖКХ в регионах
Генеральная прокуратура инициировала масштабную проверку обоснованности повышения коммунальных тарифов, что связано с жалобами граждан после июльской индексации.
Решение о проведении проверки было принято из-за широкого общественного резонанса после повышения тарифов с 1 июля, сообщает РБК.
Сообщается, что несмотря на средний по стране рост начислений на 11,9%, во многих регионах счета за коммунальные услуги оказались значительно выше. Ведомство особо отметило, что проверяющим предстоит уделить внимание случаям, когда в тарифы могли быть включены завышенные расходы на оплату труда работников коммунальных служб.
Генеральный прокурор Игорь Краснов поручил провести проверки всех случаев существенного роста платежей и выявить возможные нарушения. В Генпрокуратуре подчеркнули, что повышение тарифов должно строго соответствовать установленным нормативам.
Как писала газета ВЗГЛЯД, с 1 июля в России произошла плановая индексация тарифов ЖКХ в среднем на 11,9%. Рост тарифов отличается в зависимости от региона.
Эксперты отмечают, что повышение отстает от уровня фактической инфляции. Сектор ЖКХ сталкивается с нехваткой инвестиций для модернизации инфраструктуры. Недофинансирование приводит к кадровым проблемам в отрасли.