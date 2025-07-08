Недавний тур певицы Надежды Кадышевой, кстати, уроженки Татарстана, запомнившийся тем, как на ее малой родине поколение «зумеров» лихо отплясывало под хиты вроде «Течет ручей» или «Виновата ли я», показал, что жители республики включены в общерусское культурное поле.0 комментариев
Лыжник Коростелев заявил о готовности сменить сборную за миллиард долларов
Российский лыжник Савелий Коростелев с юмором заметил, что за миллиард долларов мог бы сменить спортивное гражданство, но остался бы русским в душе.
Как сообщает издание «Спорт24», российский лыжник Савелий Коростелев прокомментировал гипотетическую возможность перехода в другую национальную команду.
Отвечая на вопрос о сумме, сравнимой с контрактом Криштиану Роналду, Коростелев с юмором заявил: «Если тебе заплатят миллиард долларов за переход, какой дурак не согласится». Он добавил: «В душе я всегда останусь русским».
Спортсмен отметил, что ему никогда не поступали предложения о смене гражданства от других национальных сборных. Коростелев подчеркнул, что не собирается менять спортивное гражданство и не планирует этого делать.
По его словам, если бы он захотел перейти в другую сборную, уже бы начал работать над этим вариантом. В условиях санкций и ограничений для российских спортсменов смена спортивного гражданства остается важной темой для обсуждения.
Савелий Коростелев в 21 год стал обладателем Кубка России, Малого хрустального глобуса в дистанционных дисциплинах и взял две золотые медали на чемпионате страны.
Как писала газета ВЗГЛЯД, российская теннисистка Дарья Касаткина получила постоянный вид на жительство в Австралии и решила сменить спортивное гражданство. Олимпийская чемпионка Светлана Журова заявила, что решение Касаткиной представлять Австралию следует воспринимать без негативных эмоций, и отметила, что теннисистка давно не живет в России.