Путин: Российские беспилотники сожгли техники ВСУ более чем на 2 млрд долларов

Tекст: Дарья Григоренко

Глава государства подчеркнул, что только Народный фронт поставил в войска 110 тыс. беспилотников различных модификаций. По его словам, в их числе есть ударные комплексы, использующие оптоволоконную связь и устойчивые к радиопомехам, передает ТАСС.

«По оценкам наших специалистов, всего беспилотники, направленные по линии ОНФ, сожгли вражеской техники более чем на 2 млрд долларов», – сказал Путин.

Ранее Путин заявил, что решение о передаче списанных автомобилей органов власти и госкомпаний для нужд фронта было принято по просьбе военного командования.

Кроме того, российский лидер в Национальном центре «Россия» выразил глубокую признательность волонтерам Народного фронта, отметив их вклад за три года работы.