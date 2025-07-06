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Путин: Российские беспилотники сожгли техники ВСУ более чем на 2 млрд долларов
Российские беспилотники, переданные в зону спецоперации по линии Народного фронта, уничтожили вражеской техники на сумму более 2 млрд долларов, заявил президент Владимир Путин, выступая на форуме «Все для победы!», который организовал Народный фронт.
Глава государства подчеркнул, что только Народный фронт поставил в войска 110 тыс. беспилотников различных модификаций. По его словам, в их числе есть ударные комплексы, использующие оптоволоконную связь и устойчивые к радиопомехам, передает ТАСС.
«По оценкам наших специалистов, всего беспилотники, направленные по линии ОНФ, сожгли вражеской техники более чем на 2 млрд долларов», – сказал Путин.
Ранее Путин заявил, что решение о передаче списанных автомобилей органов власти и госкомпаний для нужд фронта было принято по просьбе военного командования.
Кроме того, российский лидер в Национальном центре «Россия» выразил глубокую признательность волонтерам Народного фронта, отметив их вклад за три года работы.