Если изучать украинский язык, неважно, в рамках школьной программы или факультативно – то что именно изучать? Неясно, какая из множества редакций правописания правильная. Более того, лексика языка различается от региона к региону, а литература и вовсе требует ревизии.22 комментария
Армия Израиля ликвидировала бойца спецназа «Хезболла» в Ливане
Израильские военные провели операцию в районе поселка Айната, в результате которой был уничтожен боец элитного подразделения «Хезболла».
Армейская пресс-служба Израиля сообщила об ударе по югу Ливана, передает ТАСС. По данным военных, целью атаки стал радикал из спецназа «Радван» военного крыла шиитской организации «Хезболла». Операция прошла в районе поселка Айната.
Подразделение «Радван» считается элитным формированием «Хезболла», действующим преимущественно в пограничных районах. Израиль указывает на регулярные попытки организации атаковать территории страны с ливанского направления.
Как писала газета ВЗГЛЯД, израильские истребители атаковали объекты «Хезболлы» к северу от Литани. Министр обороны Израиля пригрозил уничтожить «Хезболлу». «Хезболла» обвинила США в одобрении израильского удара по Ирану.