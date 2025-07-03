Geely опровергла слухи об уходе с российского авторынка

Пресс-служба Geely заявила о продолжении работы марки в России

Tекст: Елизавета Шишкова

Geely не планирует уходить с российского рынка, передает Газета.ru. В пресс-службе компании подчеркнули, что бренд продолжает работу в России и не рассматривает вариант прекращения деятельности.

«Данная информация не соответствует действительности. Бренд Geely продолжает работу в России и считает подобные источники информации не заслуживающими доверия», – заявили в компании.

Ранее в ряде СМИ появилась информация, что российским дилерам якобы объявили о полном уходе Geely с отечественного рынка. Сообщалось, что после этого на рынке могли остаться только марки Belgee и Knewstar, а популярные модели Atlas и Monjaro собирались бы в России под новыми брендами.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в России выросли продажи подержанных китайских автомобилей. В Китае предупредили о возможных проблемах с качеством автомобилей из-за предоставления скидок.