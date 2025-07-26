Генерал Камбоджи погиб при обстреле на границе с Таиландом

Tекст: Евгения Караваева

Дуонг Сомнеанг, командир Седьмой дивизии сухопутных войск Королевских вооруженных сил Камбоджи, погиб в результате артиллерийского обстрела на границе с Таиландом, сообщает РИА «Новости». Столкновения произошли рано утром в районах Пху Ма Куа и Чонг Та Тхао в провинции Сисакет на северо-востоке Таиланда.

По данным источника, тайским войскам удалось удержать свои позиции, вытеснив камбоджийские подразделения с территории. Газета Nation отмечает, что камбоджийские силы предприняли попытку контратаки, приведшую к большим потерям в их рядах. В числе погибших оказался и генерал-майор Сомнеанг.

Пограничные столкновения между Таиландом и Камбоджей перешли в активную фазу утром 24 июля, после чего обе стороны начали применять тяжелое вооружение. Камбоджа нанесла удары системами залпового огня «Град» по гражданским объектам в Таиланде, а тайская армия ответила авиаударами по камбоджийским позициям. В результате обстрелов с обеих сторон есть погибшие и раненые, включая гражданских лиц.

Из четырех пограничных провинций Таиланда были эвакуированы более 100 тыс. человек после ударов Камбоджи, в ходе которых погибло не менее 14 гражданских. Бои продолжались в пятницу с использованием тяжелой артиллерии, авиации и танков.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство обороны Камбоджи заявило о наступлении вооруженных сил Таиланда вглубь страны. В результате артиллерийского обстрела со стороны Таиланда погибли более десяти человек на территории Камбоджи. Артиллерия Камбоджи по ошибке нанесла удар по территории Лаоса вместо позиций Таиланда.