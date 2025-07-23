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МИД осудил отмену концерта Гергиева на фестивале в Италии
Москва выражает протест из-за отмены выступления народного артиста России Валерия Гергиева на музыкальном фестивале в Италии, считает это дискриминацией и проявлением «отмены культуры» «под диктат идейных последователей Бандеры», заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
Российский МИД резко осудил шаги властей Италии по отмене участия народного артиста России Валерия Гергиева в музыкальном фестивале, следует из комментария официального представителя ведомства Марии Захаровой в Telegram-канале МИД.
Захарова назвала действия итальянских властей проявлением дискриминационной «отмены культуры» и подчеркнула, что такие решения принимаются «под диктат идейных последователей Бандеры».
Она также отметила, что в самой Италии и в ряде западных стран многие осудили данное решение, квалифицируя его как позорное и противоречащее демократическим принципам. По словам Захаровой, происходящее за рубежом назвали роковой ошибкой.
Ранее Мария Захарова прокомментировала отмену концерта Валерия Гергиева в Италии, используя цитату о «бисере».
Напомним, администрация Королевского дворца Казерты отменила концерт российского дирижера Валерия Гергиева.
Глава итальянской области Кампания Винченцо Де Лука осудил попытки отмены выступления Гергиева.