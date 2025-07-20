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РСТ рекомендовал альтернативные маршруты из-за пробок у Крымского моста
Российский союз туриндустрии (РСТ) рекомендует туристам изучить альтернативные способы проезда в Крым, включая железнодорожное сообщение и сухопутные маршруты, сообщили в пресс-службе РСТ.
Рекомендации для путешественников опубликовал Российский союз туриндустрии, передает РИА «Новости». В сообщении РСТ говорится о значительных заторах у Крымского моста, особенно на участке со стороны Тамани, где уже скопилось около 1000 автомобилей.
Со стороны Крымского полуострова также наблюдаются сложности с движением – в пробке находятся около 100 машин. В среднем время ожидания составляет от двух до трех часов, отмечается в сообщении союза.
В пресс-службе подчеркнули, что туристам рекомендуется рассмотреть альтернативные способы проезда – железнодорожные маршруты, а также другие сухопутные пути на полуостров.
Туристам и водителям советуют заранее подготовить воду и необходимые вещи, чтобы быть готовыми к возможным длительным задержкам в пути.
Как писала газета ВЗГЛЯД, у Крымского моста образовалась очередь из более чем 1,2 тыс. машин. На подходах к мосту ранее скопились 700 автомобилей. Пробка из автомашин у Крымского моста растянулась на восемь километров.