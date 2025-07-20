Вместе с очередным кризисом колониализма подошло к конуц и время отщепенцев, как бы мы их ни называли – self-made men, «креаклами» или «либералами».0 комментариев
Посол Липаев назвал главную угрозу безопасности Румынии
Курс Румынии на усиленную милитаризацию и расширение сотрудничества с НАТО угрожают безопасности страны сильнее, чем что-либо другое, отметил российский посол в Бухаресте Владимир Липаев.
«Именно членство в НАТО и участие в авантюрных планах этого блока представляет сегодня главную угрозу для безопасности Румынии», – сказал Липаев РИА «Новости».
По его словам, население страны о реальных рисках такой политики не информируют, убаюкивая обещаниями «натовского зонтика».
Липаев отметил, что страны Запада рассматривают Румынию как плацдарм для вмешательства в конфликт на Украине в потугах изменить его ход за счет повышения градуса эскалации.
«Использование территории ближайших к России государств-членов альянса, включая Румынию, рассматривается как один из инструментов такого вмешательства. По этой причине милитаризация Румынии идет полным ходом», – объяснил посол.
Дипломат напомнил, что на территории Румынии находятся элементы американской системы ПРО, ведется расширение военных баз и увеличивается контингент НАТО.
Румыния стала членом НАТО в 2004 году, а в 2016 году страна стала элементом системы ПРО НАТО в Европе.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, помимо концентрации войск в Прибалтике, НАТО обратило внимание на южное направление – Румынию и украинское побережье Черного моря. Кроме того, генсек НАТО Марк Рютте назвал Черное и Балтийское моря зонами ответственности НАТО.
Также газета ВЗГЛЯД разбиралась, как Франция делает из Румынии антироссийский плацдарм.