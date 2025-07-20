Посол Липаев назвал главную угрозу безопасности Румынии

Tекст: Ирма Каплан

«Именно членство в НАТО и участие в авантюрных планах этого блока представляет сегодня главную угрозу для безопасности Румынии», – сказал Липаев РИА «Новости».

По его словам, население страны о реальных рисках такой политики не информируют, убаюкивая обещаниями «натовского зонтика».

Липаев отметил, что страны Запада рассматривают Румынию как плацдарм для вмешательства в конфликт на Украине в потугах изменить его ход за счет повышения градуса эскалации.

«Использование территории ближайших к России государств-членов альянса, включая Румынию, рассматривается как один из инструментов такого вмешательства. По этой причине милитаризация Румынии идет полным ходом», – объяснил посол.

Дипломат напомнил, что на территории Румынии находятся элементы американской системы ПРО, ведется расширение военных баз и увеличивается контингент НАТО.

Румыния стала членом НАТО в 2004 году, а в 2016 году страна стала элементом системы ПРО НАТО в Европе.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, помимо концентрации войск в Прибалтике, НАТО обратило внимание на южное направление – Румынию и украинское побережье Черного моря. Кроме того, генсек НАТО Марк Рютте назвал Черное и Балтийское моря зонами ответственности НАТО.

Также газета ВЗГЛЯД разбиралась, как Франция делает из Румынии антироссийский плацдарм.