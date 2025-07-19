Захарова объявила о записи песни вместе с рэпером Птахой

Захарова сообщила о работе над совместной песней с рэпером Птахой

Tекст: Мария Иванова

Мария Захарова рассказала, что работает над совместной песней с рэпером Птахой (Давидом Нуриевым), передает РИА «Новости».

По словам дипломата, идея коллаборации появилась около полугода назад после телефонного разговора с исполнителем. Демоверсия будущего трека уже готова, и Захарова призвала следить за дальнейшими новостями о релизе от самого Птахи.

Выступая на VK Fest, Мария Захарова отметила: «Это реально коллаборация с Птахой. Полгода, как он позвонил, я ответила, и у нас получается что-то. Недели две назад было предварительное демо. Дальше следите за ним, когда он это выпустит. Удивительная история».

Она также подчеркнула, что ранее не могла бы представить себе подобный творческий союз из-за различий между своим стилем и манерой Птахи.

Захарова подчеркнула индивидуальность и своеобразие рэп-манеры Птахи, добавив, что результат совместной работы оказался неожиданным и для самой себя.

Как писала газета ВЗГЛЯД, во время празднования Дня Победы в центре Вены прозвучала песня «Верните память» на стихи официального представителя МИД Марии Захаровой.

Захарова ранее представила свою первую песню на английском языке.