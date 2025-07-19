Российские синхронистки впервые не победили в техническом соло на ЧМ

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как передает ТАСС, на чемпионате мира по водным видам спорта в Сингапуре российская синхронистка Татьяна Гайдай не вошла в число лучших в технической программе соло. Она набрала 228,5625 балла и заняла двенадцатое место среди участниц.

В истории мировых первенств российские спортсменки всегда становились победительницами в этой дисциплине, если выступали. Медали в технической программе соло начали разыгрываться в 2007 году, и с тех пор до сегодняшнего дня россиянки не уступали первое место.

С 2022 по 2024 год российские синхронистки не участвовали в чемпионатах мира из-за событий на Украине, что прервало их длительную победную серию. В произвольной программе соло за все время лишь в 2007 году Наталья Ищенко уступила золото француженке Виржини Дидье, заняв второе место.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Александр Мальцев завоевал золотую медаль на чемпионате мира по синхронному плаванию. Перед стартом турнира спортсмен столкнулся с техническими проблемами с музыкой. Организация World Aquatics назвала его результат ошеломляющим.