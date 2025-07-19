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Эксперт разъяснила условия получения скидок на оплату ЖКУ
Многодетные семьи в России вправе рассчитывать на скидки при оплате ЖКУ, однако конкретные условия субсидий устанавливают региональные власти и они могут значительно различаться.
Как сообщает РИА «Новости», эксперт проекта НИФИ Минфина России Любовь Хрустова рассказала, что федеральное законодательство определяет статус многодетной семьи, однако детали льгот по оплате ЖКУ устанавливаются на уровне субъектов России. Размер скидки по закону не может быть менее 30% от стоимости коммунальных услуг, в некоторых регионах она достигает 50%.
Эксперт пояснила, что субсидии предоставляются только на одно жилое помещение, где зарегистрированы все члены семьи, вне зависимости от собственности. Право на льготу сохраняется до момента, пока старшим детям не исполнится 18 лет, однако точные критерии могут устанавливаться регионами отдельно.
На размер льгот влияют количество детей, совокупный доход семьи, прожиточный минимум и региональные стандарты расходов на ЖКУ. В отдельных регионах действует дополнительная скидка до 50% на оплату капитального ремонта, но на федеральном уровне такая льгота не закреплена.
Хрустова уточнила, что субсидия выплачивается семье после оплаты полной суммы коммунальных услуг. Для получения компенсации важно не иметь задолженности по ЖКУ. Подать заявление можно через сайт «Госуслуги», МФЦ или органы соцзащиты, срок рассмотрения – до 10 дней.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Генеральная прокуратура начала масштабную проверку обоснованности повышения коммунальных тарифов после жалоб граждан на июльскую индексацию.