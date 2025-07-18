Европейским лидерам необходимы громкие «решительные шаги» на фоне неопределенности в отношениях с США, все большего презрения в адрес Европы со стороны держав Азии и непонимания того, как выбираться из украинского кризиса.0 комментариев
Собянин сообщил о двух сбитых на подлете к Москве дронах
Средства противовоздушной обороны поразили два беспилотных летательных аппарата, двигавшихся в сторону российской столицы, сообщил мэр города Сергей Собянин.
На месте падения беспилотников работают специалисты экстренных служб, написал Собянин в своем Telegram-канале.
Ранее в пятницу Собянин сообщал об уничтоженном на подлете к Москве дроне.