Европейским лидерам необходимы громкие «решительные шаги» на фоне неопределенности в отношениях с США, все большего презрения в адрес Европы со стороны держав Азии и непонимания того, как выбираться из украинского кризиса.0 комментариев
Собянин: На подлете к Москве сбили дрон
Средства противовоздушной обороны в пятницу днем уничтожили беспилотный летательный аппарат, летевший на столицу, сказал мэр города Сергей Собянин.
На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб, уточнил градоначальник в своем Telegram-канале.
Утром в пятницу Минобороны сообщило, что ночью над Россией сбили 73 беспилотника, 10 из них были уничтожены на территории Московского региона.