  • Новость часаКремль ответил на угрозы генерала НАТО уничтожить Калининградскую область
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Конфликт Трампа с главой ФРС ускоряет дедолларизацию мира
    Юшков оценил новые санкции ЕС против российской нефти
    Грузия заявила о намерении «Глобальной партии войны» открыть второй фронт против России
    «Автоваз» назвал стартовую цену на новую Lada Iskra
    Российские войска за неделю освободили 10 населенных пунктов
    Кремль назвал западные военные объекты на Украине законной целью
    Зеленский поручил Умерову ускорить переговоры в Стамбуле
    Рар: Лондон и Берлин создали оборонный союз на замену НАТО
    Китай обвинил иностранные спецслужбы в краже редкоземельных ресурсов
    Мнения
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Союз Берлина и Лондона дополняет абсурд западной политики

    Европейским лидерам необходимы громкие «решительные шаги» на фоне неопределенности в отношениях с США, все большего презрения в адрес Европы со стороны держав Азии и непонимания того, как выбираться из украинского кризиса.

    0 комментариев
    Андрей Полонский Андрей Полонский Военные приготовления Запада работают против него

    На новом витке обострения с Западом инструментов – таких, чтоб враги не использовали за прошедшие годы, кроме прямого вторжения на театр военных действий, – у них не осталось. А у нас – при прочих равных – остались, и немало.

    0 комментариев
    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Не все европейцы хотят финансировать американский ВПК

    Россия уже показала серьезную устойчивость к санкциям, а Глобальный Юг не откажется от торговли с Москвой. Зато под прикрытием антироссийской риторики Трампу очень удобно обирать Европу и раскручивать ее на миллиардные оружейные контракты.

    0 комментариев
    18 июля 2025, 13:31 • Новости дня

    Собянин: На подлете к Москве сбили дрон

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Средства противовоздушной обороны в пятницу днем уничтожили беспилотный летательный аппарат, летевший на столицу, сказал мэр города Сергей Собянин.

    На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб, уточнил градоначальник в своем Telegram-канале.

    Утром в пятницу Минобороны сообщило, что ночью над Россией сбили 73 беспилотника, 10 из них были уничтожены на территории Московского региона.

    15 июля 2025, 20:18 • Новости дня
    Reuters: Трамп заявил, что Зеленский не должен целиться по Москве
    Reuters: Трамп заявил, что Зеленский не должен целиться по Москве
    @ Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп подчеркнул, что глава киевского режима Владимир Зеленский «не должен целиться по Москве».

    Слова Трампа приводит Reuters, передает РИА «Новости». «Зеленский не должен целиться по Москве», – цитирует агентство американского лидера.

    Ранее администрация США опровергла заявления о якобы поддержке Трампом ударов по Москве и Петербургу, подчеркнув искажение информации в публикации Financial Times.

    Кремль назвал не новыми публикации о возможных «ударах по Москве».

    Комментарии (2)
    15 июля 2025, 20:40 • Новости дня
    Одиннадцать человек пострадали в ДТП с электробусами в Москве

    В Москве столкнулись два электробуса, пострадали одиннадцать человек

    Tекст: Денис Тельманов

    В результате аварии на Профсоюзной улице в столице медицинская помощь понадобилась одиннадцати пострадавшим, среди которых оказались двое детей.

    Одиннадцать человек, включая двоих детей, получили травмы в результате столкновения двух электробусов на Профсоюзной улице в Москве, передает ТАСС. По информации столичного департамента здравоохранения, все пострадавшие находятся в состоянии средней и легкой степени тяжести, угрозы их жизни нет.

    На месте происшествия работали девять бригад скорой помощи и сотрудники Центра медицины катастроф. Всем пострадавшим оказывалась необходимая медицинская поддержка.

    По предварительным сведениям, авария произошла на остановке общественного транспорта, после чего один из электробусов выехал на тротуар и врезался в мачту городского освещения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, водитель электрокара проведет под стражей два месяца после аварии с пострадавшими на Бережковской набережной в Москве.

    Воспламенившийся автомобиль во дворе жилого дома на Бескудниковском бульваре в Москве стал причиной пожара, который повредил не менее семи машин.

    Авария с участием рейсового автобуса и грузовика на трассе М-4 «Дон» в районе Домодедово привела к гибели водителя автобуса и пострадавшим среди пассажиров.

    Комментарии (0)
    17 июля 2025, 14:54 • Видео
    Мелания Трамп – тайный друг Украины

    Украинцы устроили сетевой флешмоб, осыпая комплиментами супругу президента США Меланию Трамп. Ранее сообщалось, что именно она убедила Дональда Трампа начать помогать Киеву. Как на самом деле?

    Комментарии (2)
    15 июля 2025, 14:33 • Новости дня
    Из-за ливня в Москве затопило дорогу с автомобилями

    Автодорога у станции Рижская в Москве ушла под воду из-за ливня

    Из-за ливня в Москве затопило дорогу с автомобилями
    @ Кадр из видео

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Несколько автомобилей у ЖК «Дмитровский парк» в столице оказались подтоплены после сильного дождя, уровень воды доходил до капотов, для их спасения задействовали коммунальную технику.

    В Сети опубликовали видео, где трактор коммунальных служб буксирует иномарку, застрявшую в воде на проезжей части, передает РИА «Новости».

    В этот момент вода достигала уровня капота автомобилей.

    Жители комплекса рассказали, что несколько автомобилей оказались подтоплены. Для спасения своих машин соседи соорудили временное ограждение на въезде в паркинг, чтобы вода не затопила стоянку.

    Сейчас коммунальные службы продолжают откачку воды с территории.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Москве объявили предупреждение о ливне, грозе и крупном граде. Ветер в столице ожидается с усилением до 23 м/с.

    Комментарии (4)
    15 июля 2025, 17:18 • Новости дня
    Роскосмос опубликовал снимки циклона, вызвавшего ливни в Москве

    Роскосмос показал снимки циклона над Москвой с российских спутников

    Роскосмос опубликовал снимки циклона, вызвавшего ливни в Москве
    @ roscosmos.ru

    Tекст: Денис Тельманов

    Опубликованы спутниковые снимки, на которых запечатлено движение циклона, принесшего сильные ливни и грозы в Московский регион.

    Спутниковые фотографии циклона, повлекшего за собой ливень в столице, были размещены на сайте госкорпорации, передает РИА «Новости». В сообщении отмечается, что мониторинг атмосферных явлений в центральной части России осуществляется в рамках постоянного наблюдения.

    В пресс-службе уточнили, что снимки были получены с помощью российских аппаратов «Электро-Л» и «Арктика-М». Эти спутники позволяют отслеживать погодные процессы и предоставлять актуальные данные о развитии циклонических систем.

    Также стало известно, что по прогнозу центра погоды «Фобос» в Москве во вторник ожидаются мощные ливни и грозы. «В столице прогнозируются ливни с грозами интенсивностью до 20 литров дождя на квадратный метр», – заявил ведущий специалист Евгений Тишковец.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в столице объявлено экстренное предупреждение о ливне, грозе и крупном граде с утра вторника, при этом ожидается усиление ветра до 23 м/с. Аномально жаркая погода в Москве сменится затяжными тропическими ливнями, а затем установится комфортное бархатное лето с температурой до 27 градусов.

    Комментарии (3)
    17 июля 2025, 02:33 • Новости дня
    Силами ПВО сбиты летевшие на Москву беспилотники

    Tекст: Антон Антонов

    Российская ПВО сбила три беспилотника, летевших на Москву, сообщил мэр города Сергей Собянин.

    Специалисты экстренных служб были направлены на места падения обломков, сообщил Собянин в Telegram.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские БПЛА атаковали ряд российских регионов. В результате атаки беспилотников на Белгород погиб мирный житель, пострадали еще шесть человек. Еще один житель региона пострадал в селе Прицепиловка Корочанского района. В результате атаки БПЛА на Смоленскую область пострадал один человек.

    Комментарии (0)
    15 июля 2025, 22:40 • Новости дня
    Число пострадавших в ДТП с электробусами на Профсоюзной в Москве достигло 14 человек

    Tекст: Ирма Каплан

    В пресс-службе департамента здравоохранения Москвы уточнили число пострадавших при ДПТ с электробусами на Профсоюзной улице.

    «В результате ДТП 14 человек обратились за медпомощью, среди которых два ребенка. Девять человек и один ребенок были доставлены в московские больницы, три человека и один ребенок от госпитализации отказались», – сообщили в Telegram-канале ведомства.

    Там добавили, что пострадавшие поступили в состоянии средней тяжести, угрозы для жизни нет. Одного пострадавшего ребенка доставили в НДХиТ Клиника доктора Рошаля на вертолете.

    «Угрозы жизни ребенка нет. Состояние стабильное. Медики оказывают всю необходимую помощь», – уточнили в сообщении.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в результате аварии на Профсоюзной улице в столице медицинская помощь понадобилась 11 пострадавшим, среди которых оказались двое детей.


    Комментарии (0)
    16 июля 2025, 01:47 • Новости дня
    Вильфанд спрогнозировал в Москве смену барического поля на выходных

    Tекст: Ирма Каплан

    В столичном регионе ожидается снижение дневной температуры до значений климатической нормы и сохранение дождей по всей территории в выходные, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

    По его словам, до конца рабочей недели в Москве температура воздуха будет превышать норму на два градуса.

    «А в субботу-воскресенье прогнозируется изменение барического поля, показатель уже будет около нормы. Ночные температуры составят +13...+15 градусов, а дневные – от 23-25 градусов тепла, по области +21...+26», – рассказал он ТАСС.

    В течение выходных погода ожидается облачная, временами осадки, интенсивность которых будет постепенно снижаться. Всего за сутки будет выпадать 5-10 мм осадков.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Московский регион оказался под влиянием мощных дождей, в ряде населенных пунктов суточные нормы осадков превысили исторические значения.


    Комментарии (0)
    15 июля 2025, 17:25 • Новости дня
    Дело о мошенничестве против Долиной поступило в суд

    Tекст: Валерия Городецкая

    Мещанский суд Москвы принял к рассмотрению уголовное дело о мошенничестве с ущербом более 317 млн рублей, совершенном в отношении народной артистки России Ларисы Долиной.

    По информации суда, обвиняемыми стали Артур Каменецкий, Дмитрий Леонтьев, Андрей Основа и Надежда Цырульникова, передает РИА «Новости».

    По версии следствия, группа лиц совместно с неустановленными сообщниками со 2 апреля по 12 июля 2024 года похитила у Долиной денежные средства на сумму 175 млн 120 тыс. рублей путем обмана. Кроме того, артистка лишилась прав на квартиру в Ксеньинском переулке, рыночная стоимость которой превышает 138 млн рублей.

    Общий ущерб, включая банковские комиссии и сопутствующие расходы, составил более 317 млн рублей. Всем фигурантам предъявлено обвинение по части 4 статьи 159 УК РФ – мошенничество в особо крупном размере.

    Расследование дела о мошенничестве против народной артистки России Ларисы Долиной было завершено в начале июля.

    Ранее Хамовнический суд Москвы постановил вернуть певице Ларисе Долиной квартиру, которую она потеряла из-за действий телефонных мошенников.

    Комментарии (0)
    15 июля 2025, 18:12 • Новости дня
    Аэрофлот увеличил вместимость самолетов на рейсе Москва – Геленджик

    Стало известно о переводе рейса Москва – Геленджик на Airbus A321

    Tекст: Денис Тельманов

    На маршруте между столицей и Геленджиком пассажирам теперь предложено больше мест за счет увеличенного типа самолета.

    Авиакомпания «Аэрофлот» увеличила вместимость рейсов между Москвой и Геленджиком на 16%, заменив самолеты Airbus A320 на более крупные Airbus A321, передает ТАСС. Мера связана с ростом спроса на перелеты по данному маршруту.

    В сообщении перевозчика отмечается: «Аэрофлот» в связи с высоким спросом увеличил на 16% емкость рейсов между Москвой и Геленджиком. До конца июля авиакомпания будет выполнять полеты по этому маршруту на лайнерах Airbus A321 большей вместимости вместо Airbus A320, который изначально планировался».

    Теперь на каждом рейсе пассажирам доступны 16 кресел бизнес-класса и 167 кресел экономкласса. Данные изменения будут действовать до завершения июля.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Сети обнаружили фальшивую страницу агрегатора авиабилетов, где мошенники предлагают перелеты в Геленджик по завышенной цене и похищают банковские данные.

    Открытие аэропорта в Геленджике привело к всплеску интереса к турам на курорт, однако большинство туристов пока только оценивают варианты поездки. Вопросы безопасности остаются основным критерием при рассмотрении возможности открытия аэропортов в Геленджике и Крыму.

    Комментарии (0)
    17 июля 2025, 23:14 • Новости дня
    Силами ПВО сбит летевший на Москву беспилотник

    Tекст: Антон Антонов

    Российскими силами ПВО сбит беспилотник, летевший на Москву, сообщил мэр города Сергей Собянин.

    Собянин в Telegram отметил, что на месте падения обломков находятся работники экстренных служб.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ночь на четверг российские средства ПВО сбили три беспилотника, летевших на Москву.

    Комментарии (0)
    18 июля 2025, 02:56 • Новости дня
    Число сбитых на подлете к Москве беспилотников выросло до четырех
    Число сбитых на подлете к Москве беспилотников выросло до четырех
    @ Валентин Капустин/РИА Новости

    Tекст: Антон Антонов

    Российскими силами ПВО сбиты еще два беспилотника, летевшие на Москву, сообщил мэр города Сергей Собянин.

    Экстренные службы находятся на месте падения обломков, сообщил Собянин в Telegram.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее средства ПВО уже сбили два беспилотника, летевших на Москву. Росавиация ввела ограничения на работу аэропорта Внуково.

    Комментарии (0)
    16 июля 2025, 14:45 • Новости дня
    В Москве объявили оранжевый уровень погодной опасности

    Tекст: Дарья Григоренко

    В Москве объявлен оранжевый уровень погодной опасности из-за прогнозируемых гроз, сильных ливней и шквалистого ветра, сообщил Гидрометцентр РФ.

    «Местами сильные ливни и очень сильные дожди, грозы, в отдельных районах град, при грозе шквалистое усиление ветра до 17 м/с», – отметили в ведомстве. Это предупреждение действует до 21:00 по московскому времени, передает ТАСС.

    Оранжевый – предпоследний уровень в системе погодных предупреждений, который означает серьезную вероятность стихийных бедствий и возможный ущерб. Гидрометцентр напомнил, что на прогностических картах этот цвет символизирует опасные метеоусловия.

    В столице и области уже прошли грозы с сильным дождем в первой половине дня. Синоптики распространили экстренное предупреждение, подчеркнув, что непогода сохранится как минимум до вечера. Жителей просят быть осторожнее и по возможности не выходить на улицу во время грозы.

    В среду утром москвичей предупредили о надвигающейся грозе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне жителей Москвы также предупредили о сильном ливне с градом. В итоге в Московском регионе в ряде населенных пунктов суточные нормы осадков превысили исторические значения.

    Комментарии (0)
    16 июля 2025, 08:52 • Новости дня
    В Москве нашли тела мужчины и женщины с ножевыми ранениями

    Tекст: Алексей Дегтярев

    На востоке Москвы в квартире жилого дома обнаружены тела мужчины и женщины, у них зафиксированы ножевые ранения, сообщили в столичной прокуратуре.

    Два тела с признаками насильственной смерти были обнаружены в квартире на Щелковском шоссе, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Отмечается, что тела принадлежат мужчине 1978 года рождения и женщине 1990 года рождения, у них ножевые ранения. По предварительной информации, преступление совершил 35-летний знакомый погибших, его уже задержали правоохранительные органы.

    На месте происшествия работу координирует Преображенский межрайонный прокурор Всеволод Ситников. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство двух лиц».

    В конце мая в центре столицы возле многоэтажного дома на Смоленском бульваре нашли тело молодого мужчины.

    Комментарии (0)
    18 июля 2025, 01:21 • Новости дня
    Росавиация ввела ограничения на работу аэропорта Внуково

    Tекст: Антон Антонов

    Для обеспечения безопасности полетов введены временные ограничения на работу московского аэропорта Внуково (код ИКАО: UUWW), сообщила Росавиация.

    Действуют ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщила Росавиация в Telegram.

    Кроме того, ранее вводились ограничения в аэропортах Жуковский и Домодедово, но они были быстро сняты.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, мэр Сергей Собянин сообщал, что российские силы ПВО сбили беспилотник, летевший на Москву. Эту информацию подтвердило Минобороны России.

    Комментарии (0)
    18 июля 2025, 02:16 • Новости дня
    Собянин сообщил о втором сбитом на подлете к Москве беспилотнике

    Tекст: Антон Антонов

    Средствами ПВО сбит второй беспилотник, летевший на Москву, сообщил мэр города Сергей Собянин.

    Градоначальник сообщил в Telegram, что к месту падения обломков дрона прибыли экстренные службы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее силы ПВО уже сбили один беспилотник, летевший на Москву. Росавиация ввела ограничения на работу аэропорта Внуково.

    Комментарии (0)
    Главное
    Кремль заявил о наличии у России «иммунитета» к санкциям ЕС
    Орбан оценил вероятность выхода Венгрии из ЕС
    Бербок стала рекордсменом в правительстве Шольца по госрасходам на макияж
    Ростех увеличил боекомплект комплекса «Корнет» в четыре раза
    Во Внуково задержали американку с пистолетом и крупным чеком
    Военный суд Москвы вынес заочный приговор телеведущей Фариде Курбангалеевой
    Заслуженный спасатель России назвал самые частые причины гибели людей в водоемах

    Конфликт Трампа с главой ФРС ускоряет дедолларизацию мира

    Тупица, который не снижает ставку, плохо справился с ремонтом штаб-квартиры в Вашингтоне и которого надо уволить. Такой характеристики удостоился глава ФРС США Джером Пауэлл от президента США Дональда Трампа. Это шокировало мировые экономические элиты и рынки. Потому что финансовая стабильность США, мировая гегемония доллара и способность Америки жить с высоким уровнем долга строилась в том числе на независимости Федрезерва. Подробности

    Перейти в раздел

    Украину перевели на упрощенную модель управления

    В украинском правительстве прошли масштабные кадровые перестановки. Новым премьером стала Юлия Свириденко, являющаяся ставленницей главы офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака. Кроме того, реструктуризации подверглись сразу шесть министерств. Эксперты отмечают, что единственной целью перераспределения портфелей было увеличение власти Ермака. К чему это приведет на практике? Подробности

    Перейти в раздел

    Как проект «Союз–Аполлон» изменил советскую космонавтику

    Ровно 50 лет назад, 17 июля 1975 года, состоялась легендарная теперь уже стыковка советского космического корабля «Союз» с американским кораблем «Аполлон». Можно уверенно сказать, что без этого события и советская, и российская космонавтика выглядела бы принципиально иначе. Почему и как именно? Подробности

    Перейти в раздел

    Израиль радикально решает «проблему Сирии»

    Израиль празднует очередную победу. «Мы достигаем мира через силу, спокойствия через силу, безопасности через силу – на семи фронтах», – заявляет израильский премьер Биньямин Нетаньяху. Почему на этот раз Тель-Авив предпринял молниеносную операцию против новых сирийских властей – и можно ли верить в официальное объяснение такого вмешательства? Подробности

    Перейти в раздел

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Мелания Трамп – тайный друг Украины

      Украинцы устроили сетевой флешмоб, осыпая комплиментами супругу президента США Меланию Трамп. Ранее сообщалось, что именно она убедила Дональда Трампа начать помогать Киеву. Как на самом деле?

    • Израиль опять напал. Теперь на Сирию

      Израиль дважды за день нанес удары по генштабу сирийской армии в Дамаске. Параллельно к Голанским высотам перебрасываются войска. Официальная причина новой войны – попытка предотвратить геноцид. И доля правды в этом есть.

    • США дали России 50 дней

      Заявление президента США Дональда Трампа об отношениях с Россией не стало обещанным «ударом кувалдой». По нему видно, что Трамп не хочет ссориться, но и не хочет выглядеть слабым. Однако все-таки выглядит.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Руководство США гадает, уничтожена или нет иранская ядерная программа

      Даже в США не уверены, что цели удара по иранским ядерным объектам достигнуты. Президент Дональд Трамп утверждает, что «все, связанное с ядерной программой, уничтожено». Однако этому заявлению противоречат данные американской военной разведки: по ее данным, ядерная программа «откатилась в своем развитии лишь на месяцы».

    • Трамп хвастается ракетно-бомбовым ударом по Ирану

      «Монументальный» ущерб, по заявлению президента США Дональда Трампа, нанесен американским ракетно-бомбовым ударом по иранским ядерным объектам. Реальный объем повреждений, отмечают аналитики, на данный момент оценить не представляется возможным.

    • Американский «город ангелов» (Лос-Анджелес) превратился в поле битвы

      Массовые беспорядки, грабежи и погромы продолжаются в крупнейшем городе американского штата Калифорния – Лос-Анджелесе. В регион направлены войска Национальной гвардии, введен комендантский час, а кроме того, происходящее стало причиной крупного внутриполитического кризиса в США.

    Перейти в раздел

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации