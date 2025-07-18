Лукашенко поручил милиции усилить борьбу с кражами в хозяйствах

Tекст: Алексей Дегтярев

Лукашенко поручил милиции и другим правоохранительным органам принять жесткие меры против воровства в хозяйствах, передает БелТА.

«Что только можно, то и воруют. Пресечь надо железным образом», – сказал он.

Глава государства подчеркнул, что борьбу с кражами необходимо вести максимально жестко, и призвал правоохранителей действовать «на всю катушку».

Ранее в июле во время рабочей поездки по Могилевской области президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил завершить уборку валяющихся бревен до начала осени.