Европейским лидерам необходимы громкие «решительные шаги» на фоне неопределенности в отношениях с США, все большего презрения в адрес Европы со стороны держав Азии и непонимания того, как выбираться из украинского кризиса0 комментариев
Лукашенко поручил милиции усилить борьбу с кражами в хозяйствах
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о необходимости ужесточить меры по борьбе с воровством в хозяйствах.
Лукашенко поручил милиции и другим правоохранительным органам принять жесткие меры против воровства в хозяйствах, передает БелТА.
«Что только можно, то и воруют. Пресечь надо железным образом», – сказал он.
Глава государства подчеркнул, что борьбу с кражами необходимо вести максимально жестко, и призвал правоохранителей действовать «на всю катушку».
Ранее в июле во время рабочей поездки по Могилевской области президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил завершить уборку валяющихся бревен до начала осени.