Кабмин решил выделить аэропортам юга России более 6 млрд рублей

Tекст: Дарья Григоренко

Он напомнил, что ранее на компенсацию расходов аэропортов, приостановивших работу с гражданскими рейсами, уже было направлено около 27 млрд рублей, передает ТАСС.

Премьер уточнил, что большая часть средств шла на оплату труда сотрудников и сохранение коллективов, а также на развитие аэродромной инфраструктуры, например, в Краснодаре, Анапе, Белгороде и Симферополе.

«Дополнительно сегодня выделим более шести млрд рублей. Благодаря таким мерам сохраняется работоспособность этих аэропортов и готовность возобновить авиасообщение, как только изменится ситуация с полетными условиями», – сказал Мишустин.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Росавиация разрешила аэропорту Геленджика принимать и отправлять гражданские самолеты с 10 июля. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что вопросы безопасности являются основным критерием при рассмотрении возможности открытия аэропортов в Геленджике и Крыму.