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Песков назвал главный аспект открытия аэропортов на юге России
Песков назвал безопасность главным условием открытия аэропортов на юге России
Вопросы безопасности являются основным критерием при рассмотрении возможности открытия аэропортов в Геленджике и Крыму, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе общения с журналистами.
«Это не наша прерогатива, это прерогатива Минтранса, наших военных, специальных ведомств. Главный аспект, который принимается во внимание [при открытии аэропортов] – это безопасность, обеспечение безопасности полетов, пассажиров – это то, что стоит во главе угла. Как только условия созреют для этого, то запустится, конечно же, и Крым», – отметил Песков, передает ТАСС.
Он подчеркнул, что окончательное решение о возобновлении работы аэропортов будет принято профильными министерствами и ведомствами, когда появятся условия, гарантирующие полную безопасность для пассажиров и полетов.
Накануне в Росавиации сообщили, что аэропорт Геленджика готов принимать и отправлять гражданские самолеты с 10 июля. Кроме того, в Минтрансе заявили, что аэропорт Геленджика готовят к возобновлению работы, рейсы будут выполняться только в светлое время суток с 18 июля.
В понедельник руководитель Росавиации Дмитрий Ядров и глава Крыма Сергей Аксенов провели встречу, на которой обсудили готовность международного аэропорта Симферополь к возможному возобновлению работы.