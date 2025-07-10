Песков назвал главный аспект открытия аэропортов на юге России

Песков назвал безопасность главным условием открытия аэропортов на юге России

Tекст: Дарья Григоренко

«Это не наша прерогатива, это прерогатива Минтранса, наших военных, специальных ведомств. Главный аспект, который принимается во внимание [при открытии аэропортов] – это безопасность, обеспечение безопасности полетов, пассажиров – это то, что стоит во главе угла. Как только условия созреют для этого, то запустится, конечно же, и Крым», – отметил Песков, передает ТАСС.

Он подчеркнул, что окончательное решение о возобновлении работы аэропортов будет принято профильными министерствами и ведомствами, когда появятся условия, гарантирующие полную безопасность для пассажиров и полетов.

Накануне в Росавиации сообщили, что аэропорт Геленджика готов принимать и отправлять гражданские самолеты с 10 июля. Кроме того, в Минтрансе заявили, что аэропорт Геленджика готовят к возобновлению работы, рейсы будут выполняться только в светлое время суток с 18 июля.

В понедельник руководитель Росавиации Дмитрий Ядров и глава Крыма Сергей Аксенов провели встречу, на которой обсудили готовность международного аэропорта Симферополь к возможному возобновлению работы.