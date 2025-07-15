Аэрофлот увеличил вместимость самолетов на рейсе Москва – Геленджик

Стало известно о переводе рейса Москва – Геленджик на Airbus A321

Tекст: Денис Тельманов

Авиакомпания «Аэрофлот» увеличила вместимость рейсов между Москвой и Геленджиком на 16%, заменив самолеты Airbus A320 на более крупные Airbus A321, передает ТАСС. Мера связана с ростом спроса на перелеты по данному маршруту.

В сообщении перевозчика отмечается: «Аэрофлот», в связи с высоким спросом, увеличил на 16% емкость рейсов между Москвой и Геленджиком. До конца июля авиакомпания будет выполнять полеты по этому маршруту на лайнерах Airbus A321 большей вместимости вместо Airbus A320, который изначально планировался».

Теперь на каждом рейсе пассажирам доступны 16 кресел бизнес-класса и 167 кресел эконом-класса. Данные изменения будут действовать до завершения июля.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Сети обнаружили фальшивую страницу агрегатора авиабилетов, где мошенники предлагают перелеты в Геленджик по завышенной цене и похищают банковские данные.

Открытие аэропорта в Геленджике привело к всплеску интереса к турам на курорт, однако большинство туристов пока только оценивают варианты поездки. Вопросы безопасности остаются основным критерием при рассмотрении возможности открытия аэропортов в Геленджике и Крыму.