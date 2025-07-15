Необходимо расширение господдержки бизнеса – но только для проектов, которые обеспечат максимальный эффект для экономики территорий и страны в целом. Государство готово и дальше компенсировать риски ведения бизнеса, однако бизнес должен по-настоящему настроиться на инновационность.0 комментариев
Суд постановил взыскать с «Туполева» более 6 млрд рублей
Суд взыскал с «Туполева» более 6 млрд рублей в пользу «Татнефти»
Арбитраж Татарстана обязал АО «Туполев» выплатить «Татнефти» миллиарды рублей по делу о неосновательном обогащении и неустойке.
Решение Арбитражного суда Татарстана о частичном удовлетворении иска ПАО «Татнефть» к АО «Туполев» на сумму свыше 6 млрд рублей передает ТАСС. Суд постановил взыскать с «Туполева» 5,6 млрд рублей за неосновательное обогащение, 556 млн рублей неустойки и 8 млн рублей госпошлины.
Иск был подан в октябре 2024 года. Ответчиками выступили АО «Туполев» (Москва) и Казанский авиационный завод им. С.П. Горбунова – филиал «Туполев» (Казань). «Татнефть» в ходе процесса также потребовала увеличить сумму исковых требований на 1,6 млрд рублей по процентам.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Арбитражный суд Москвы удовлетворил частично многомиллиардный иск Министерства обороны к ПАО «Туполев».