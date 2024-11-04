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    Игорь Караулов Игорь Караулов Почему Россию перестали волновать выборы в США

    Коль скоро непримиримые цивилизационные противоречия осознаны с обеих сторон, смена лиц в Белом доме должна интересовать нас не больше, чем смена премьер-министров Японии, где активные русофобы чередуются с пассивными и каждый следующий требует от нас какие-то острова.

    3 комментария
    Игорь Переверзев Игорь Переверзев Отказ от образа будущего лишает суверенитета

    У России все нормально с военным аспектом. Административный контур в России работает исправно. Экономика и финансы в стабильном состоянии. Нужен образ будущего.

    3 комментария
    Дмитрий Грунюшкин Дмитрий Грунюшкин Россия и Запад обречены на взаимное непонимание

    Причины глубинного противоречия Руси и Запада гораздо сложнее простого спора за ресурсы или мировое влияние. Это сакрализованное противоборство двух цивилизаций. Для Запада это уходящая во тьму веков и преданий схватка Света и Тьмы, Мордора и Валинора.

    15 комментариев
    4 ноября 2024, 02:38 • Новости дня

    Татнефть подала иск к Туполеву на 5,6 млрд рублей

    Татнефть предъявила иск к Туполеву и Казанскому авиационному заводу

    Tекст: Денис Тельманов

    Татнефть обратилась в суд с иском к Туполеву и Казанскому авиационному заводу на сумму 5,6 млрд рублей, что следует из данных Арбитражного суда Татарстана.

    Как передает ТАСС, компания Татнефть подала иск к АО Туполев на сумму 5,6 млрд рублей. В картотеке дел Арбитражного суда Татарстана истцом значится ПАО Татнефть имени В. Д. Шашина, среди ответчиков указаны Казанский авиационный завод им. С. П. Горбунова – филиал Туполев в Казани, а также московское АО Туполев.

    Татнефть является крупной компанией, специализирующейся на нефтегазодобыче и нефтепереработке. В свою очередь, Туполев занимается проектированием, производством и послепродажным обслуживанием ракетоносцев и самолетов специального назначения. Компания является головным предприятием дивизиона стратегической и специальной авиации в составе Объединенной авиастроительной корпорации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин упрекнул министра транспорта Виталия Савельева за закупку западных самолетов, подчеркивая необходимость увеличения производства отечественных.

    Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что авиапроизводители должны учитывать пожелания пассажиров и их требования к сервису при производстве самолетов.

    Генеральный директор «Аэрофлота» Сергей Александровский сообщил, что компания планирует увеличить пассажиропоток на 11% в 2023 году, что соответствует 45,2 млн пассажиров.

    1 ноября 2024, 14:35 • Новости дня
    Российская армия прорвала фронт на Южно-Донецком направлении

    Рогов: Российская армия прорвала фронт на Южно-Донецком направлении севернее Угледара

    Российская армия прорвала фронт на Южно-Донецком направлении
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российские войска на Южно-Донецком направлении севернее Угледара продвинулись вперед и выровняли линию фронта между селами Новоукраинка и Богоявленка, сообщил председатель комиссии Общественной палаты по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

    Рогов заявил, что на этом направлении произошел обвал фронта противника, передает РИА «Новости». Он отметил, что к ранее захваченным 25 кв. км добавилось еще около 20 кв. км территорий.

    «Успех наших войск продолжается. К вчерашним 25 квадратным километрам добавилось еще порядка 20. Наши войска продвинулись севернее Новоукраинки и выровняли линию фронта с Богоявленкой. Инициатива находится полностью в руках нашей армии, при этом у противника на данном участке, по сути, произошел обвал линии фронта», – сказал Рогов.

    Он также подчеркнул, что продвижение российской армии вперед продолжается.

    Накануне Рогов сообщил, что российские войска освободили свыше 20 кв. км на Южно-Донецком направлении.

    Ранее пленный украинский командир Александр Долматов сообщил, что в результате боев под Угледаром из 60 бойцов взвода ВСУ выжили только трое.

    Коментарии (22)
    1 ноября 2024, 18:19 • Новости дня
    Мигрант устроил истерику в полиции после лишения гражданства России

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Томске 30-летний мигрант Махмуджона Мабубзоду лишился российского гражданства за уклонение от службы в армии и устроил истерику в отделе полиции, сообщают СМИ.

    Во время инцидента Мабубзоду начал ругаться с инспектором, плакать и бросаться документами, включая свой паспорт, передает Ura.Ru со ссылкой на Telegram-канал Shot.

    Как сообщается, мужчине предложили решить проблему, заключив контракт с министерством обороны, однако он отказался объяснять причины своего отказа и убежал. Позднее Мабубзоду вернулся, чтобы собрать разбросанные документы.

    В августе этого года мигрант принес присягу гражданина России и был обязан пройти первичный воинский учет в течение двух недель. Однако он не забрал паспорт и проигнорировал посещение военкомата.

    Ранее заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев предложил внедрить в России «цифровой профиль мигранта» для полной идентификации иностранных граждан на всей территории страны и призвал проводить миграционную политику в интересах государства, а не других стран.

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    3 ноября 2024, 10:25 • Видео
    Кто в ЕС главнее Урсулы?

    Лидера Европейской народной партии Манфреда Вебера называют одним из наиболее влиятельных людей в ЕС, идейным врагом России и даже «вельзевулом». Внезапно у него начались проблемы с прокуратурой, дело пахнет обвинениями в коррупции. Что случилось? И почему этот человек так влиятелен?

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    2 ноября 2024, 06:19 • Новости дня
    Под натиском России отряды ВСУ начали массово сдаваться в плен в ДНР

    Стало известно о ликвидации очагов сопротивления ВСУ в Трудовом, Ильинке и Степановке в ДНР

    Под натиском России отряды ВСУ начали массово сдаваться в плен в ДНР
    @ REUTERS/Viacheslav Ratynskyi

    Tекст: Максим Попов

    Украинские военные прекратили сопротивление и начали массово сдаваться в плен в населенных пунктах Трудовое, Ильинка и Степановка. Об этом сообщил председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты России Владимир Рогов.

    По словам Рогова, украинские солдаты, которые не успели покинуть эти территории, сдаются в плен. «Очагов сопротивления в этих местах нет. Первый населенный пункт – это село Трудовое, находящееся на стыке Южно-Донецкого и Времевского направлений. Оно находится севернее Богоявленки. Продвижение российских войск на этом участке составило около трех километров вглубь. Два других населенных пункта находятся близко друг к другу – Ильинка и Степановка. Они расположены на северном берегу реки Волчьей, в пригороде Курахово», – приводит ТАСС слова Рогова.

    Накануне Рогов сообщил, что российские войска освободили 20 квадратных километров между населенными пунктами Богоявленка и Новоукраинка. Эти продвижения способствовали окружению и последующей капитуляции украинских военных в данных районах.



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    2 ноября 2024, 13:54 • Новости дня
    Военный эксперт назвал три главные проблемы при освобождении Курахово

    Военный аналитик Рожин: Вместе с Курахово ВСУ потеряют последний важный укрепрайон на Южно-Донецком направлении

    Военный эксперт назвал три главные проблемы при освобождении Курахово
    @ Константин Михальчевский/РИА Новости

    Tекст: Анастасия Куликова

    Вместе с Курахово ВСУ потеряют важный укрепрайон на Южно-Донецком направлении. Освобождение города серьезно улучшит ситуацию в южных районах ДНР, позитивно скажется на логистике российских войск, а также откроет различные опции для дальнейшего наступления, сказал газете ВЗГЛЯД военный аналитик Борис Рожин. Ранее российские войска подошли к пригороду Курахово.

    «Российская армия предпринимает комплекс мер: с одной стороны, оказывается давление на само Курахово с востока, но при этом ведет наступление на разных участках. Противник либо отступит, либо будет окружен», – отметил военный аналитик Борис Рожин. Он рассказал об оперативной обстановке на этом участке фронта.

    Так, по его данным, ВС России продвинулись к северу от Ясной Поляны, а также от Богоявленки к Трудовому. «После того как будет зачищен карман, который образовался между Новоукраинкой, Шахтерским и Ясной Поляной, стоит ожидать движения далее на север, в том числе в направлении трассы на Курахово», – уточнил собеседник.

    ВС России также наступают на Курахово с юго-восточной стороны от Угледара. Рожин прогнозирует скорое начало боев за Елизаветовку. Он отметил, что с юго-востока от Курахово частично занята Антоновка, а на восточных окраинах Курахово идут бои со стороны Островского. «Наши войска расширяются на юг от Максимильяновки, и можно ожидать, что они более плотно подойдут к Курахово. Причем ставка будет делаться именно на фланговые действия», – считает аналитик.

    «На севере после освобождения Кураховки наши войска продвигаются вдоль Кураховского водохранилища. Продолжаются бои за Новоселидовку. Там Российская армия нажимает со стороны поселка Цукурино. То есть ставится задача обойти Кураховское водохранилище с запада и выйти к трассе», – указал спикер.

    «Таким образом, получаются своеобразные клещи: одна клешня идет от Цукурино, а вторая – со стороны Шахтерского и Ясной Поляны. Цель выйти к трассе, на которой «висит» Курахово, и либо перерезать ее, либо взять хотя бы под огневой контроль, чтобы вся группировка противника попала в оперативное окружение», – пояснил Рожин.

    По оценкам эксперта, Кураховский выступ будет срезан до конца осени. Впрочем, уточняет он, сроки освобождения территорий на этом участке будут зависеть от того, какое сопротивление окажет противник. «ВСУ делают сейчас ставку на удержание Красноармейска (Покровска) и Мирнограда. Они также будут пытаться затягивать боевые действия в Курахово. Но без вливания серьезных резервов им будет проблематично удерживать город», – отметил собеседник.

    Между тем вместе с Курахово ВСУ потеряют последний важный укрепрайон на Южно-Донецком направлении, подчеркнул Рожин. Для ВС России освобождение этого населенного пункта имеет большое значение. «Так, это серьезно улучшит ситуацию в южных районах ДНР. Кроме того, более активно заработает железная дорога, что позитивно скажется на логистике наших войск», – пояснил спикер.

    Освобождение Курахово также открывает различные опции для дальнейшего наступления Российской армии. «Мы выровняем фронт, и это позволит сконцентрировать силы для дальнейшего давления. Западнее Курахово есть большой укрепрайон в районе Великой Новоселовки. Но к северу от этого населенного пункта достаточно разряженное пространство без серьезных фортификаций и индустриальной застройки, за которую противник мог бы цепляться. Соответственно, в дальнейшем появится возможность в рамках общего наступления к югу от Красноармейска продвигаться в том числе в северные районы Запорожской и юго-восточные районы Днепропетровской областей», – считает аналитик.

    Что касается освобождения Курахово, то ВС России столкнутся с рядом трудностей. Одна из них – это распутица. «Сейчас места не везде проходимые, и это несколько затрудняет продвижение. Другая проблема – большое количество дронов, которые использует противник. Это сковывает активность механизированных соединений. Третья проблема заключается в том, что к югу от Курахово есть достаточно серьезные фортификационные сооружения, включая подземные бункеры, которые создавались в течение длительного времени», – пояснил собеседник.

    «С другой стороны, на некоторых участках оборона ВСУ уже носит очаговый характер. Это, конечно, облегчает ситуацию для нашего наступления. Но говорить о том, что освобождение Курахово будет легкой прогулкой, не приходится. Оборону именно проломают. На текущий момент это удается делать, что приводит к оперативным результатам», – заключил Рожин.

    Ранее российские войска подошли к ближайшему пригороду подконтрольного ВСУ города Курахово. Об этом сообщил председатель комиссии Общественной палаты по вопросам суверенитета Владимир Рогов. По его словам, ВС России наращивают успех, оттесняя противника к западной границе ДНР.

    «Наши войска вошли в село Трудовое южнее Курахово, а также в Ильинку и Степановку, которые находятся на северном берегу реки Волчья в ближайшем пригороде Курахово», – рассказал РИА «Новости» Рогов, добавив, что в трех населенных пунктах уже идет зачистка и подавление последних единичных очагов сопротивления противника.

    Как сообщил в среду в эфире Первого канала советник главы ДНР Игорь Кимаковский, ВСУ начали отводить силы из Курахово – города к западу от Марьинки и Красногоровки, имеющего оперативно-стратегическое значение. Это самый крупный населенный пункт в юго-западной части Донбасса, остающийся под контролем ВСУ дольше всего после освобождения Угледара. В более дальней перспективе взятие Курахово открывает путь на запад и юго-запад.

    Ранее на Украине заговорили об обрушении фронта в Донбассе и пожаловались на нехватку боеприпасов, дефицит резервов и разбалансировку управления. Как отмечают опрошенные газетой ВЗГЛЯД эксперты, Россия применила каскадное наступление и совершила прорывы в нескольких местах, но об эффекте домино пока говорить преждевременно.

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    1 ноября 2024, 19:59 • Новости дня
    Обнародованы новые цены на экзамены для претендующих на гражданство РФ мигрантов
    Обнародованы новые цены на экзамены для претендующих на гражданство РФ мигрантов
    @ Смитюк Юрий/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министерство образования и науки России подготовило проект постановления правительства, устанавливающий стоимость экзаменов для иностранных граждан.

    Экзамены по русскому языку, истории и основам законодательства для целей приобретения гражданства РФ будут стоить 2950 рублей каждый, следует из проекта постановления, передает ТАСС.

    Для получения разрешения на временное проживание или вида на жительство стоимость экзаменов по русскому языку, истории России и основам российского законодательства составит 5900 рублей. В проекте также указано, что экзамены для получения разрешения на работу или патента обойдутся в 3800 рублей.

    Документ был опубликован на портале проектов нормативных правовых актов. В нем уточняется, что нововведение касается услуг по проведению экзаменов, необходимых для иностранцев, желающих получить статус в России.

    Ранее Госдума ввела исключительное право госучреждений проводить экзамены для мигрантов. Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что изменения в УК и УПК России в части совершенствования механизмов противодействия незаконной миграции помогут снизить преступность в сфере незаконной миграции.

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    2 ноября 2024, 00:06 • Новости дня
    Ракетный удар разрушил здание управления полиции в Харькове

    В результате удара по зданию управления полиции в Харькове погиб полковник, 26 человек получили ранения

    Ракетный удар разрушил здание управления полиции в Харькове
    @ t.me/UA_National_Police

    Tекст: Максим Попов

    В результате ракетного удара по управлению полиции в Харькове погиб полковник, пострадали 26 сотрудников, управление использовалось как база неонацистского формирования «Кракен».

    По словам координатора николаевского подполья Сергея Лебедева, здание управления полиции в Харькове использовалось боевиками неонацистского формирования «Кракен» как база передислокации и штаб территориального центра комплектования, передает РИА «Новости».

    Национальная полиция Украины подтвердила, что вечером в пятницу по административному зданию в Харькове был нанесен ракетный удар. Удар пришелся по управлению полиции и находящимся рядом постройкам. Сообщалось о двух ракетах, которые поразили цель.

    Напомним, 28 октября был нанесен удар по зданию Госпрома, расположенного в центре Харькова. В результате были разрушены несколько этажей здания, повреждения получили окна в близлежащих зданиях.

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    2 ноября 2024, 05:25 • Новости дня
    Потери ВСУ на юге Украины за сутки превысили 950 человек

    Южная группировка войск уничтожила до 950 украинских военных за сутки

    Tекст: Максим Попов

    В зоне ответственности Южной группировки войск потери ВСУ составили до 950 военнослужащих, бронетранспортер, автомобили и станция радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н», говорится в сообщении Минобороны.

    По словам старшего офицера пресс-центра Сергея Румянцева, помимо личного состава и техники, украинская сторона утратила полевой склад с боеприпасами. В ходе контрбатарейной борьбы были уничтожены одна 155-мм гаубица М777, два 152-мм орудия Д-20 и две 122-мм гаубицы Д-30, передает ТАСС.

    Напомним, накануне военный блогер Руслан Татаринов заявил, что общие потери ВСУ по некрологам составляют 524 тыс. человек, однако эта цифра может быть занижена.

    Коментарии (4)
    2 ноября 2024, 19:27 • Новости дня
    ОАЭ начали поставки сливочного масла в Россию

    Россельхознадзор сообщил о поставке 90 тонн масла из ОАЭ в Россию

    ОАЭ начали поставки сливочного масла в Россию
    @ Svetlana Vozmilova/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) начали поставки сливочного масла в Россию, по состоянию на 2 ноября в страну ввезено 90 тонн продукции.

    По информации пресс-службы Россельхознадзора, первая поставка состоялась 18 октября 2024 года. До этого момента поставки масла из ОАЭ в Россию не осуществлялись, передает ТАСС

    Согласно данным системы ФГИС «ВетИС», ко 2 ноября в Россию было импортировано 90 тонн сливочного масла. «Впервые поставки сливочного масла из ОАЭ в Россию начались 18 октября 2024 года», – уточнили в ведомстве.

    Поставка из ОАЭ открывает новые возможности для рынка и может повлиять на ассортимент масложировой продукции в России. Это также свидетельствует о расширении торговых связей между странами, что важно в условиях текущих экономических реалий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, рост производства мороженого в России привел к дефициту сливок и, как следствие, к повышению цен на сливочное масло. Ранее в Минсельхозе сообщали о мерах по увеличению импорта сливочного масла из дружественных стран, чтобы насытить внутренний рынок и стабилизировать цены. Турецкие производители начали поставки сливочного масла в Россию, по состоянию на 29 октября в страну ввезено 20 тонн продукции из Турции. Россия в 2024 году открыла импорт сливочного масла из Индии и Ирана, что является частью стратегии Минсельхоза по увеличению поставок продукта.

    Коментарии (51)
    1 ноября 2024, 12:27 • Новости дня
    Северная Корея выразила уверенность в победе России и пообещала «стоять рядом»
    Северная Корея выразила уверенность в победе России и пообещала «стоять рядом»
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Северная Корея уверена в победе России в военном конфликте, Пхеньян готов «твердо стоять рядом с российскими товарищами», заявила глава МИД КНДР Цой Сон Хи на встрече с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

    По ее словам, руководство КНДР не сомневается в победе российской армии, передает ТАСС.

    «Мы еще раз заверяем, что до победного дня мы всегда будем твердо стоять рядом с нашими российскими товарищами», – сказала она.

    Также глава ведомства подчеркнула, что Ким Чен Ын с самого начала конфликта дал указание на мощную поддержку и помощь России и ее народу, «ни на кого не оглядываясь».

    По словам министра, Пхеньян рассматривает текущую международную обстановку как требующую усовершенствования готовности к ответному ядерному удару.

    Цой Сон Хи заверила, что страна не будет изменять курс на укрепление своих ядерных сил, несмотря на внешнее давление. КНДР продолжит развивать свои оборонные возможности в целях обеспечения собственной безопасности и стабильности региона.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что отношения Москвы и Пхеньяна достигли беспрецедентно высокого уровня благодаря усилиям президентов обеих стран.

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    1 ноября 2024, 11:04 • Новости дня
    Эксперт высмеял планы Зеленского использовать вторжение в Курскую область для дипломатии

    Политолог Скачко: Зеленский потерялся в причинно-следственных связях курского вторжения

    Эксперт высмеял планы Зеленского использовать вторжение в Курскую область для дипломатии
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Владимир Зеленский выступает с заявлениями по принципу «мели, Емеля, твоя неделя». Другое дело, что все сказанное им лишний раз свидетельствует о его неадекватности как политика, которому в руки отдана еще и военная власть, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Скачко. Ранее Зеленский сообщил о намерении использовать вторжение ВСУ в Курскую область для дипломатии.

    «Заявление Владимира Зеленского – яркое подтверждение тому, что он полностью не понимает причинно-следственные связи происходящих событий. Человек ставит телегу впереди лошади. Он сам «заварил кашу», инициировал нападение на российский регион, а сейчас пытается прикрыть свою агрессию попыткой достичь какого-то мира. Это абсолютно извращенная логика и дипломатическая, и военная, и политическая», – отметил Владимир Скачко, обозреватель «Украина.ру».

    По мнению собеседника, Зеленский выступает с заявлениями по принципу «мели, Емеля, твоя неделя». «Ему нужно что-то говорить – вот он и говорит. Другое дело, что все сказанное им лишний раз свидетельствует о его неадекватности как политика, которому в руки отдана еще и военная власть», – уточнил политолог.

    Политолог на этом фоне удивился, о каких «дипломатических инициативах» Киева может идти речь, если Украина – агрессор, который совершает преступления в Курской области. Причем о зверствах украинских военных в регионе пишут уже и западные СМИ. «В Москве неоднократно озвучивали свою позицию: переговоры с Киевом не могут иметь место до того, как противник покинет территорию Российской Федерации. Речь идет как о Курской области, так и о Донбассе и Новороссии», – напомнил спикер.

    На Западе же к заявлениям Зеленского отнесутся исключительно как к информационному шуму, считает он. «А у некоторых западных политиков это вызовет желание купить и послать на Банковую какие-нибудь успокоительные или средства для улучшения работы мозга», – сыронизировал Скачко.

    Ранее Владимир Зеленский заявил, что нападение ВСУ на Курскую область может повлиять на окончание конфликта с Россией. «Если эта операция будет иметь влиятельный эффект, мы будем пользоваться этим», – подчеркнул он, отметив, что действия украинской армии в регионе якобы могут сыграть роль в реализации инициатив Киева по урегулированию конфликта.

    По его словам, Украина рассматривает – помимо дипломатических – тактические аспекты этой операции. Зеленский отметил, что успех военных действий в Курской области может способствовать продвижению Киева на международной арене и усилению позиций страны на переговорах с Москвой.

    Напомним, Владимир Путин ранее заявил, что Украина боевыми действиями в Курской области пытается улучшить свои переговорные позиции. Он задался вопросом, о каком диалоге может идти речь с теми, кто «наносит удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозу для объектов ядерной энергетики».

    В четверг Минобороны сообщило, что российские войска отразили попытку вторжения ВСУ на территорию Курской области, уничтожив более 300 военнослужащих и несколько единиц вражеской техники. За день до этого стало известно, что украинская сторона потеряла свыше 350 человек на этом участке фронта.

    Коментарии (2)
    2 ноября 2024, 12:29 • Новости дня
    Киев сообщил о выборе страны-покровительницы для украинцев в России
    Киев сообщил о выборе страны-покровительницы для украинцев в России
    @ Divisione Produzione Fotografica/Zuma/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    О готовности помочь сообщили представители Катара, ЮАР и Ватикана, представители одной из стран выразили желание стать державой-покровительницей для помощи находящимся в России украинским военнопленным, сообщил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.

    По его словам, украинским военнопленным, гражданским заложникам и принудительно депортированным детям выразили готовность помочь представители Катара, ЮАР и Ватикана, передает РБК.

    Сторона, пожелавшая взять на себя такую роль, еще не названа, однако кандидатуру должны утвердить как в Москве, так и в Киеве.

    «Мы работаем над тем, чтобы это стало возможным», – отметил он.

    Ранее постоянный представитель России при ООН Василий Небензя сообщил, что президент Украины Владимир Зеленский в бешенстве из-за массового переезда украинцев из стран Запада в регионы России, вошедшие в ее состав по итогам референдумов 2022 года.

    Коментарии (5)
    1 ноября 2024, 19:08 • Новости дня
    В ЦБ рассказали о благе банкротства

    В ЦБ назвали банкротство компаний возможным благом для экономики России

    Tекст: Валерия Городецкая

    Банкротство некоторых компаний может благоприятно сказаться на российской экономике, учитывая текущие ограничения на рынке труда, заявила директор департамента финансовой стабильности Банка России Елизавета Данилова.

    Выступая на встрече клуба молодых экономистов «Что будет дальше», Данилова заявила, что возможное банкротство некоторых компаний может оказаться «благом для экономики», передает РБК.

    Она подчеркнула, что ЦБ внимательно мониторит ситуацию в стране, чтобы в случае необходимости предотвратить финансовую нестабильность.

    «В целом в условиях наших ограничений на рынке труда это (возможное банкротство бизнеса) будет, наверное, благо для экономики», – отметила Данилова. По ее мнению, в результате таких изменений возможно «некоторое перераспределение» финансовых потоков в пользу более эффективных компаний.

    Кроме того, Данилова обсудила проблему плавающих ставок. Она отметила, что ранее в России не было столь большого количества кредитных предложений с плавающими ставками, что теперь требует повышенного внимания со стороны регулятора.

    Ранее сообщалось, что свыше 200 торговых центров в России могут столкнуться с банкротством в 2025 году из-за долгов и роста кредитной нагрузки после повышения ставки Центробанка. На прошлой неделе ЦБ повысил ключевую ставку до рекордных 21%.

    Коментарии (19)
    2 ноября 2024, 20:50 • Новости дня
    На «Госуслугах» запущен сервис «Жизненная ситуация» для желающих переехать
    На «Госуслугах» запущен сервис «Жизненная ситуация» для желающих переехать
    @ Elena Mayorova/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    На портале «Госуслуги» появился новый сервис «Жизненная ситуация», который помогает организовать переезд из одного региона России в другой, обеспечивая все необходимые государственные услуги в одном месте.

    Новый инструмент был презентован вице-премьеру Дмитрию Григоренко в лаборатории пользовательского тестирования госуслуг в Калининграде. Он позволяет жителям страны комплексно получить все необходимые государственные услуги при смене постоянного места жительства, сообщает ТАСС.

    С помощью сервиса можно подать заявление о регистрации по новому месту жительства, переоформить полис ОМС, прикрепиться к поликлинике, записать детей в школу и детский сад, переоформить пенсии и социальные выплаты, а также встать на учет в военкомате.

    Аппарат вице-премьера также сообщил, что пользователи получат справочную информацию о комфортном переезде для людей с особенностями здоровья, выборе транспортной компании, перевозке домашних животных и необходимых документах для переезда на автомобиле.

    В 2025 году ожидается значительное сокращение сроков оформления и количества необходимых документов для переезда. Вместо 20 дней оформление будет занимать 10 дней, а количество документов уменьшится с пятнадцати до пяти. Это также сократит число визитов в ведомства с восьми до четырех.

    Григоренко подчеркнул, что переезд между регионами сопряжен с множеством бюрократических процедур и оформлением документов. Новый сервис должен упростить этот процесс, позволяя сосредоточиться на более важных аспектах переезда.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, правительство России намерено расширить список сервисов, доступных пользователям Единой биометрической системы через приложение «Госуслуги биометрия». С 1 ноября в России заработала новая система бездокументационного подтверждения статуса участника СВО, и соответствующие справки можно получать в фонде «Защитники Отечества». С начала этого года, объявленного Годом Семьи, в российские загсы через портал Госуслуг поступило более 450 тыс. онлайн-заявлений на регистрацию брака.

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    1 ноября 2024, 06:50 • Новости дня
    Неизвестные подожгли релейные шкафы на Казанском направлении МЖД

    Возгорание нарушило график поездов на перегоне Люберцы – Перово-1

    Tекст: Максим Попов

    На Казанском направлении МЖД возникло возгорание релейных шкафов, что привело к отклонению поездов от графика и увеличению интервалов движения.

    Как сообщил Telegram-канал МЖД, возгорание релейных шкафов на перегоне Люберцы – Перово-1 произошло из-за вмешательства посторонних лиц. 

    На время восстановительных работ движение поездов на участке осуществляется с пониженной скоростью. Это повлияло на расписание поездов в обоих направлениях, включая поезда Казанского направления и МЦД-3, которые следуют с увеличенными интервалами.

    В настоящее время принимаются все необходимые меры для нормализации графика движения, заявили представители компании.

    Напомним, 24 октября правоохранители Иркутской области арестовали троих подростков по обвинению в теракте после поджога релейного шкафа и вышки сотовой связи. До этого в Самаре была задержана девушка за поджог вышки сотовой связи и подготовку поджога релейного шкафа по заданию СБУ.


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    2 ноября 2024, 11:16 • Новости дня
    Лавров: Украина теряет территории из-за срыва договоренностей

    Лавров заявил, что Украина теряет территории из-за срыва договоренностей Киевом

    Лавров: Украина теряет территории из-за срыва договоренностей
    @ MFA Russia/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Поддержка Запада не спасает Киев от потери территорий, так как украинское руководство продолжает срывать достигнутые договоренности, заявил глава МИД Сергей Лавров.

    По его словам, Киев продолжает терять территории из-за постоянного срыва договоренностей, передает ТАСС.

    Лавров отметил, что украинское руководство, получая поддержку Запада, устраняет достигнутые договоренности одну за другой.

    «Чем дольше нынешнее украинское руководство при поддержке Запада срывает одну за другой договоренности, тем меньше территорий остается у этого режима», – указал Лавров.

    Ранее Лавров заявил, что Запад и Киев не заинтересованы в мире на Украине. Президент России Владимир Путин сообщил, что согласился на переговоры с Украиной по предложению турецкой стороны, но Владимир Зеленский отказался от этой идеи через день.

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