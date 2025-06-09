Финляндия решила провести учения НАТО с морскими беспилотниками

ВМС Финляндии сообщили о маневрах НАТО с морскими дронами в июне

Tекст: Мария Иванова

Военно-морские учения НАТО Dynamic Messenger с применением морских беспилотных систем состоятся в Финляндии в июне, передает ТАСС. Сообщение об этом распространили финские ВМС.

Маневры пройдут в морской акватории между полуостровом Порккаланиеми и мысом Ханко, однако точные даты проведения пока не раскрываются.

Как уточнили финские военные, на учениях будет отрабатываться использование беспилотных морских аппаратов в условиях Балтийского моря, с особым вниманием к финскому побережью.

Финские ВМС заявили, что в рамках маневров «будут отрабатываться, например, действия в портовых районах и вблизи критически важной подводной инфраструктуры».

Ранее министр иностранных дел Сергей Лавров отметил активизацию военной деятельности стран НАТО у российских границ после вступления Финляндии и Швеции в альянс.

Шведские власти приступили к модернизации транспортных коридоров для переброски войск в страны Балтии и Финляндию на фоне соглашения с США и роста милитаризации.

В мае в Финляндии на учениях впервые применили ракеты «воздух – земля» Hellfire.