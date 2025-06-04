Изнасиловавший и убивший девочку в Нижнем Тагиле заявил о раскаивании

Tекст: Алексей Дегтярев

«Да, раскаиваюсь полностью», – сказал обвиняемый в Свердловском областном суде, передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение ведомства.

Отмечается, что его зовут Владимир Александров, он был соседом убитой девочки.

Александров также рассказал об обстоятельствах преступления. Он пояснил, что в тот день поднялся на четвертый этаж, дверь открыла дочь соседа. На вопрос, где отец, она ответила, что тот на работе, после чего обвиняемый предложил ей пройти к себе в гости.

Преступление было совершено в августе 2024 года. Ребенок ушел на прогулку, но не вернулся. Девочку искали четыре дня свыше 140 полицейских и волонтеров. Тело нашли в затопленном подвале общежития.

По подозрению задержали 40-летнего местного жителя, имевшего судимости за преступления против собственности и половой свободы.

Согласно версии следствия, обвиняемый изнасиловал ребенка в своей комнате, задушил его и оставил в подвале, а телефон выкинул. Он намеревался сбежать, но его задержали в одном из московских аэропортов.

СК установил, что в начале августа 2024 года он надругался над 20-летней знакомой, он заманил ее в гости и не отпускал домой.

Александрову предъявили обвинения в убийстве, изнасиловании, насильственных действиях сексуального характера и незаконном лишении свободы. Экспертиза установила, что он вменяем.