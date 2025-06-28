Арестован экс-помощник премьер-министра Татарстана Латыпов

Экс-помощник премьер-министра Татарстана Латыпов арестован по делу о взятке

Tекст: Вера Басилая

Вахитовский районный суд Казани избрал меру пресечения в виде заключения под стражу для экс-помощника премьер-министра Татарстана Ильгиза Латыпова по подозрению в посредничестве во взяточничестве, передает РИА «Новости».

Латыпов пробудет под арестом два месяца – до 25 августа. В ходе судебного заседания обвиняемый просил о домашнем аресте, однако суд удовлетворил ходатайство следствия о заключении под стражу. Латыпов отметил, что в настоящее время не работает и является пенсионером.

Ильгиз Латыпов родился в 1961 году, окончил Казанский инженерно-строительный институт. С 1983 года он работал в строительных организациях, в том числе занимал руководящие должности. В 2004-2006 годах был генеральным директором ПСО «Казань», затем руководил управлением капитального строительства и реконструкции исполкома Казани. С 2014 по 2021 год занимал пост заместителя гендиректора ОАО «ТАИФ» по строительству и капитальному ремонту. С 2021 года работал помощником премьер-министра Татарстана.

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