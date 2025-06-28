Эксперт рассказал о целях прощального визита Дуды на Украину

Политолог Корнилов объяснил прощальный визит президента Польши Дуды на Украину

Tекст: Андрей Резчиков

«Анджей Дуда, как и другие политики такого ранга, надеется после отставки продолжить свою карьеру в Еврокомиссии, получить должность одного из еврокомиссаров», – считает политолог Владимир Корнилов.

«Поэтому заметьте – Дуда старается сейчас не только угодить нынешней польской власти в лице премьер-министра Дональда Туска, хотя они из разных политических лагерей, но и потрафить европейским лидерам. В течение последнего года президент Польши проявляет полную лояльность в отношении линии Еврокомиссии по украинскому направлению», – добавил собеседник.

Корнилов не исключил, что в течение нескольких месяцев после ухода с поста президента «Дуда всплывет где-то» на бюрократической должности в структурах Евросоюза.

В субботу президент Польши Анджей Дуда прибыл с необъявленным визитом на Украину. Эта поездка стала для него «прощальной», так как Дуда уходит со своего поста 6 августа. На вокзале в Киеве польского лидера встретил глава МИД Украины Андрей Сибига. По данным польского телеканала TVP Info, цель визита – встреча с Владимиром Зеленским.

Ранее на этой неделе Дуда поблагодарил президента Литвы за его неизменную поддержку Украины, вспомнив их совместный визит в Киев в первые дни после начала российской спецоперации на Украине и подчеркнув их единую позицию вместе с Зеленским.

Следующим президентом Польши будет кандидат от консервативных сил, директор Института национальной памяти Кароль Навроцкий, который одержал победу во втором туре в начале июня.