Израиль победил? Жестко, возмущая людей по всему миру, но героически или подло победил, как на заре своей истории? Так казалось в начале всех последних ближневосточных бед, включая Газу. Нет. Израиль не победил.0 комментариев
Эксперт рассказал о целях прощального визита Дуды на Украину
Политолог Корнилов объяснил прощальный визит президента Польши Дуды на Украину
После ухода с отставку с поста президента Анджей Дуда хотел бы продолжить карьеру в Еврокомиссии, в течение последнего года он проявлял полную лояльность в отношении линии Евросоюза по украинскому направлению, сказал газете ВЗГЛЯД Владимир Корнилов. В субботу Дуда прибыл с прощальным визитом в Киев, где намерен встретиться с Владимиром Зеленским.
«Анджей Дуда, как и другие политики такого ранга, надеется после отставки продолжить свою карьеру в Еврокомиссии, получить должность одного из еврокомиссаров», – считает политолог Владимир Корнилов.
«Поэтому заметьте – Дуда старается сейчас не только угодить нынешней польской власти в лице премьер-министра Дональда Туска, хотя они из разных политических лагерей, но и потрафить европейским лидерам. В течение последнего года президент Польши проявляет полную лояльность в отношении линии Еврокомиссии по украинскому направлению», – добавил собеседник.
Корнилов не исключил, что в течение нескольких месяцев после ухода с поста президента «Дуда всплывет где-то» на бюрократической должности в структурах Евросоюза.
В субботу президент Польши Анджей Дуда прибыл с необъявленным визитом на Украину. Эта поездка стала для него «прощальной», так как Дуда уходит со своего поста 6 августа. На вокзале в Киеве польского лидера встретил глава МИД Украины Андрей Сибига. По данным польского телеканала TVP Info, цель визита – встреча с Владимиром Зеленским.
Ранее на этой неделе Дуда поблагодарил президента Литвы за его неизменную поддержку Украины, вспомнив их совместный визит в Киев в первые дни после начала российской спецоперации на Украине и подчеркнув их единую позицию вместе с Зеленским.
Следующим президентом Польши будет кандидат от консервативных сил, директор Института национальной памяти Кароль Навроцкий, который одержал победу во втором туре в начале июня.