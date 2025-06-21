Премьер-министр Дании получила в подарок от однопартийцев картонного осла

Премьер-министру Дании Метте Фредриксен однопартийцы подарили осла

Tекст: Ирма Каплан

«В пятницу Метте Фредериксен пригласили на вечеринку в честь 10-летнего юбилея в качестве председателя партии. Событие проходило в Вальбю, и здесь главный герой вечеринки получил от социал-демократов совершенно особенный подарок», – сказано в заметке.

Премьер Дании была так удивлена, когда увидела картонного осла в полный рост животного, что закрыла руками рот, чтобы не напугать гостей криком.

В заметке уточняют, что этот картонный сертификат можно обменять на настоящего осла, когда у Фредериксен появится время заботиться о нем.

«Подарок связан с тем, что премьер-министр планирует жить в загородном доме, когда уйдет из политики. И к тому времени у нее будет место для одного или двух настоящих ослов, подаренных социал-демократами», – резюмирует портал.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, на Петербургском международном экономическом форуме пресс-секретарь президента Дмитрий Песков признался, какие хотел бы подарить подарки своим дочкам.

До этого во время посещения предприятия «Молочный мир» в Гродненской области президент Белоруссии Александр Лукашенко анонсировал необычный подарок для российского коллеги Владимира Путина.



