Временные ограничения на полеты ввели аэропорты Самары и Казани

Росавиация: Временные ограничения ввели в аэропортах Самары и Казани

Tекст: Ирма Каплан

«Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временные ограничения на их прием и выпуск введены также в аэропорту Самара (Курумоч)», – сказано в сообщении.

Также временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Казань, добавил он.

Как писала газета ВЗГЛЯД, аэропорт Саратова временно ввел ограничения на полеты. Ранее аэропорты Тамбова и Калуги ввели временные ограничения полетов.

До этого в Минобороны сообщили, что с вечера понедельника до полуночи средства ПВО уничтожили над пятью регионами России 76 дронов ВСУ.