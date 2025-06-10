Для России, безусловно, выгодно, чтобы у главного геополитического противника была внутренняя «замятня», росло внутриполитическое напряжение. Это ослабляет Штаты, отвлекает ресурсы, подрывает внутреннюю сплоченность американского общества.8 комментариев
Аэропорты Тамбова и Калуги ввели временные ограничения полетов
Росавиация сообщила об ограничениях полетов в аэропортах Тамбова и Калуги
Официальный представитель Росавиации в Telegram-канале сообщил о введении временных ограничений на прием и вылет самолетов в аэропортах Тамбова и Калуги.
«Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временные ограничения на их прием и выпуск введены также в аэропорту Тамбов (Донское), – сказано в сообщении.
До этого было объявлено о ограничении полетов в аэропорту Калуги (Грабцево).
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, с вечера понедельника до полуночи средства ПВО уничтожили над пятью регионами России 76 дронов ВСУ.