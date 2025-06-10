Аэропорты Тамбова и Калуги ввели временные ограничения полетов

Росавиация сообщила об ограничениях полетов в аэропортах Тамбова и Калуги

Tекст: Ирма Каплан

«Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временные ограничения на их прием и выпуск введены также в аэропорту Тамбов (Донское), – сказано в сообщении.

До этого было объявлено о ограничении полетов в аэропорту Калуги (Грабцево).

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, с вечера понедельника до полуночи средства ПВО уничтожили над пятью регионами России 76 дронов ВСУ.



