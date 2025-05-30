Руководителей «Мосотделстроя № 1» арестовали по делу о взятке

Tекст: Алексей Дегтярев

Им предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере, передает РИА «Новости».

По делу также арестованы предполагаемые взяткодатели – гендиректор ООО «Вектор» Максим Самитин и Сергей Трофимов, которым вменяется дача взятки в особо крупном размере. Санкции обеих статей предусматривают максимальное наказание от восьми до 15 лет лишения свободы.

«Мосотделстрой № 1» основан в 1937 году, он занимается завершением строительства проблемных объектов в Москве, включая жилые комплексы «Царицино», «Терлецкий парк», «Марушкино» и другие.

Ранее начальника отдела департамента регулирования обращений лекарственных средств и медицинских изделий Минздрава России Алексея Сазонова отправили под домашний арест по делу о взятке.