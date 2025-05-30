Фильм «Афоня» вышел из советской реальности на экран в 1975 году и ушел с него в обиход – в шутки и манеру поведения. «Гони рубль, родственник», «Полста-полста, два», «Как вы все успеваете, и в фонтан прыгнуть, и на танцах подраться?». Но кто такой Афоня? Это худший человек из возможных.6 комментариев
Руководителей «Мосотделстроя № 1» арестовали по делу о взятке
Гендиректор «Мосотделстроя № 1» Александр Чучин, его заместитель Василий Хасьянов и двое бизнесменов арестованы по делу о взятке в особо крупном размере, сообщили в Чертановском суде Москвы.
Им предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере, передает РИА «Новости».
По делу также арестованы предполагаемые взяткодатели – гендиректор ООО «Вектор» Максим Самитин и Сергей Трофимов, которым вменяется дача взятки в особо крупном размере. Санкции обеих статей предусматривают максимальное наказание от восьми до 15 лет лишения свободы.
«Мосотделстрой № 1» основан в 1937 году, он занимается завершением строительства проблемных объектов в Москве, включая жилые комплексы «Царицино», «Терлецкий парк», «Марушкино» и другие.
Ранее начальника отдела департамента регулирования обращений лекарственных средств и медицинских изделий Минздрава России Алексея Сазонова отправили под домашний арест по делу о взятке.