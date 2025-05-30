Чиновника Минздрава отправили под домашний арест по делу о взятке

Tекст: Алексей Дегтярев

Чиновника в получении взятки в особо крупном размере, его отправили под домашний арест на два месяца, передает ТАСС со ссылкой на сообщение инстанции.

Кроме того, суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца для генерального директора ООО «Джодас Экспоим» Парсада Сангха Шаши Шанкара. Он проходит по делу как второй фигурант и обвиняется по той же статье.

По версии следствия, Сазонов подозревается в получении взятки от представителей коммерческой компании за содействие в регистрации медицинских изделий.

Ранее бывшего заместителя руководителя реакторного цеха № 2 Курской атомной электростанции Евгения Широких арестовали по делу о получении взятки в виде машины Porsche.