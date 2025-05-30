Фильм «Афоня» вышел из советской реальности на экран в 1975 году и ушел с него в обиход – в шутки и манеру поведения. «Гони рубль, родственник», «Полста-полста, два», «Как вы все успеваете, и в фонтан прыгнуть, и на танцах подраться?». Но кто такой Афоня? Это худший человек из возможных.3 комментария
Чиновника Минздрава отправили под домашний арест по делу о взятке
Начальник отдела департамента регулирования обращений лекарственных средств и медицинских изделий Минздрава России Алексей Сазонов отправлен под домашний арест по решению Замоскворецкого суда Москвы.
Чиновника в получении взятки в особо крупном размере, его отправили под домашний арест на два месяца, передает ТАСС со ссылкой на сообщение инстанции.
Кроме того, суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца для генерального директора ООО «Джодас Экспоим» Парсада Сангха Шаши Шанкара. Он проходит по делу как второй фигурант и обвиняется по той же статье.
По версии следствия, Сазонов подозревается в получении взятки от представителей коммерческой компании за содействие в регистрации медицинских изделий.
Ранее бывшего заместителя руководителя реакторного цеха № 2 Курской атомной электростанции Евгения Широких арестовали по делу о получении взятки в виде машины Porsche.