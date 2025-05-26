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Эксперт: Для выплат домохозяйкам потребуется система контроля за ними
В Общественной палате назвали недостатки ежемесячных выплат домохозяйкам
Введение регулярных государственных выплат домохозяйкам станет признанием важности домашнего труда. Однако в этом есть и опасность: инициатива может стимулировать иждивенчество, потребуется создание системы контроля ведения домашнего хозяйства, рассказала газете ВЗГЛЯД заместитель председателя комиссии Общественной палаты России по экономике и трудовым отношениям и председатель координационного совета ОПРФ по сетевым сообществам Ольга Голышенкова, комментируя соответствующую инициативу.
В Госдуму на рассмотрение внесли законопроект, который предусматривает ежемесячные выплаты домохозяйкам в размере регионального прожиточного минимума. Поясняется, что деньги смогут получать трудоспособные неработающие россияне, постоянно проживающие с членами семьи и занимающиеся исключительно ведением домашнего хозяйства.
«Инициатива о ежемесячных выплатах домохозяйкам является неоднозначной. Если оценивать положительные факторы, то законопроект может решить проблему признания домашнего труда, ведь вклад домохозяек в поддержание семейного благополучия важен, это особенно значимо для многодетных семей», – говорит Голышенкова. По ее словам, введение подобной законодательной нормы станет ответом в части запроса общества на социальную справедливость: выплаты компенсируют отсутствие пенсионных отчислений и трудового стажа у женщин, посвятивших себя семье.
Однако в данном предложении есть и потенциальные риски, отмечает эксперт. Первый из них – стимулирование иждивенчества. «Без четких критериев отбора, например, наличия детей или обязательств по уходу за родственниками, выплаты могут стать стимулом для уклонения от трудоустройства. Кроме того, такие меры повысят бюджетную нагрузку, так как реализация проекта потребует, по оценкам экспертов, дополнительных расходов в размере 1,5-2 триллионов рублей ежегодно, что сопоставимо с расходами на национальные проекты», – говорит член ОП.
«Не вполне прозрачными представляются схема и алгоритмы администрирования, которые потребуют создания системы проверок факта ведения домашнего хозяйства, чтобы исключить злоупотребления. Целесообразным видится минимизировать указанные риски путем введения возрастных ограничений, например, для родителей детей до 14 лет, увязки выплат с обязательным участием в образовательных программах, а также фиксации в законе максимального срока получения пособия. Эффективность меры будет зависеть от детализации критериев и создания механизмов контроля», – заключила Голышенкова.
Напомним, в 2020 году правительство не поддержало законопроект о выплатах домохозяйкам в размере МРОТ. Тогда в Кабмине пояснили, что минимальный размер оплаты труда по закону предназначен только для регулирования зарплат. Использовать его для расчета пособий неправильно, поскольку это искажает его правовую природу.