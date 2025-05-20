В 2022 году украинские пропагандисты запустили нарратив, что СВО не имеет никакого отношения к войне в Донбассе. Теперь – что Стамбул-2022 и Стамбул-2025 – это абсолютно не связанные между собой переговоры. Но это не так.0 комментариев
Российские авиакомпании обязали размещать детей рядом с родителями
На борту самолетов российских авиакомпаний пассажиры с двумя детьми теперь обязаны сидеть вместе с ними даже при нехватке мест в блоке кресел, сообщила директор юридического департамента «Аэрофлота» Анна Хомякова.
Если в блоке кресел окажется недостаточно мест, пассажирам с детьми предоставят соседние места в непосредственной близости друг от друга, сказала Хомякова, передает ТАСС.
Пока по закону российские авиакомпании бесплатно предоставляют одно соседнее место для ребенка с сопровождающим.
По данным статс-секретаря – заместителя министра транспорта Дмитрия Зверева, с начала года почти 900 тыс. детей совершили перелет с 50% скидкой на российских рейсах.
Ранее авиакомпания «Победа» ввела запрет на использование аудио- и видеоконтента без наушников на борту самолетов для повышения комфорта пассажиров.