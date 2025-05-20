Российские авиакомпании обязали размещать детей рядом с родителями

Tекст: Алексей Дегтярев

Если в блоке кресел окажется недостаточно мест, пассажирам с детьми предоставят соседние места в непосредственной близости друг от друга, сказала Хомякова, передает ТАСС.

Пока по закону российские авиакомпании бесплатно предоставляют одно соседнее место для ребенка с сопровождающим.

По данным статс-секретаря – заместителя министра транспорта Дмитрия Зверева, с начала года почти 900 тыс. детей совершили перелет с 50% скидкой на российских рейсах.

Ранее авиакомпания «Победа» ввела запрет на использование аудио- и видеоконтента без наушников на борту самолетов для повышения комфорта пассажиров.