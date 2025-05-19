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В Ростовской области ввели режим ЧС из-за заморозков
Весенние заморозки повредили посевы в большинстве районов Ростовской области
В Ростовской области приняли решение ввести режим чрезвычайной ситуации из-за значительных повреждений сельскохозяйственных посевов весенними заморозками.
Режим чрезвычайной ситуации введен в Ростовской области в связи с последствиями неблагоприятных погодных условий, сообщил глава региона Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале .
Врио губернатора субъекта Юрий Слюсарь сообщил, что заморозки затронули большинство сельскохозяйственных районов области, нанеся ущерб посевам.
«Ростовская область оказалась во власти неблагоприятных погодных условий. Весенние заморозки затронули большинство сельскохозяйственных районов нашего региона, оказав значительное влияние на состояние посевов. Подписал распоряжение, в соответствии с которым в Ростовской области с 18.00 19 мая вводится режим ЧС», – заявил Слюсарь.
Введение режима ЧС связано с необходимостью оперативного реагирования на последствия погодной аномалии для аграрного сектора региона.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в Воронежской области объявили режим чрезвычайной ситуации из-за сильных заморозков. В столице с понедельника ожидается устойчивое похолодание с дневными температурами ниже климатической нормы и вероятностью осадков.