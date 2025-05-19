Девочка-подросток в Запорожской области созналась в убийстве нескольких детей

Tекст: Алексей Дегтярев

Подозреваемая проживает в Бердянске, согласно версии следствия, она пригласила свою жертву прогуляться в сторону лесополосы 16 мая, в ходе прогулки она несколько раз ударила девочку молотком по голове, сообщается в Telegram-канале ведомства.

Пострадавшая умерла на месте от открытой черепно-мозговой травмы.

На допросе задержанная заявила еще о нескольких жертвах. Возбуждено уголовное дело по статье об убийстве.

Криминалисты проводят работу по поиску иных потерпевших. Назначены несколько судебных экспертиз, в том числе судебно-психиатрические.

Ранее в мае в Перми 16-летний подросток напал с ножом на своих родственников в квартире, его подозревают в убийстве своих дяди и бабушки.