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Девочка-подросток в Запорожской области созналась в убийстве нескольких детей
Правоохранители в Запорожской области задержали 14-летнюю девочку-подростка по подозрению в убийстве другой семилетней девочки, нападавшая созналась сразу в нескольких убийствах, сообщил Следственный комитет России.
Подозреваемая проживает в Бердянске, согласно версии следствия, она пригласила свою жертву прогуляться в сторону лесополосы 16 мая, в ходе прогулки она несколько раз ударила девочку молотком по голове, сообщается в Telegram-канале ведомства.
Пострадавшая умерла на месте от открытой черепно-мозговой травмы.
На допросе задержанная заявила еще о нескольких жертвах. Возбуждено уголовное дело по статье об убийстве.
Криминалисты проводят работу по поиску иных потерпевших. Назначены несколько судебных экспертиз, в том числе судебно-психиатрические.
Ранее в мае в Перми 16-летний подросток напал с ножом на своих родственников в квартире, его подозревают в убийстве своих дяди и бабушки.