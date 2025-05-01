Предложение Николая Патрушева о референдуме в Одессе и других регионах Украины о самоопределении возможно лишь в одном единственном случае – если к моменту референдумов украинская территория будет находиться под контролем российской армии. Которая даст возможность жителям исторических российских регионов (не только Одессы) сделать исторический выбор.5 комментариев
В Госдуме опровергли обязательную регистрацию теплиц на дачах
Владельцы дач могут не регистрировать теплицы, если постройки не имеют капитального фундамента и легко перемещаются, заявил депутат Госдумы и председатель союза дачников Подмосковья Никита Чаплин.
Обновленные требования по регистрации капитальных построек на дачных участках не распространяются на теплицы, сказал Чаплин, передает ТАСС.
Регистрация нужна только для объектов с фундаментом и всеми признаками капитального строения.
«Это значит, что у них есть прочный фундамент, они основательно связаны с землей и имеют все признаки капитального строения», – заявил добавил парламентарий.
Он подчеркнул, что легкие конструкции, такие как переносные теплицы, не требуют регистрации.
По словам депутата, слухи о необходимости регистрации всех построек, включая теплицы, не соответствуют действительности, и штрафы за их установку без регистрации не предусмотрены.
Ранее жителям дачных участков напомнили о возможности привлекать к ответственности соседей, нарушающих тишину в специально оговоренные законом часы.