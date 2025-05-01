В Госдуме опровергли обязательную регистрацию теплиц на дачах

Tекст: Алексей Дегтярев

Обновленные требования по регистрации капитальных построек на дачных участках не распространяются на теплицы, сказал Чаплин, передает ТАСС.

Регистрация нужна только для объектов с фундаментом и всеми признаками капитального строения.

«Это значит, что у них есть прочный фундамент, они основательно связаны с землей и имеют все признаки капитального строения», – заявил добавил парламентарий.

Он подчеркнул, что легкие конструкции, такие как переносные теплицы, не требуют регистрации.

По словам депутата, слухи о необходимости регистрации всех построек, включая теплицы, не соответствуют действительности, и штрафы за их установку без регистрации не предусмотрены.

Ранее жителям дачных участков напомнили о возможности привлекать к ответственности соседей, нарушающих тишину в специально оговоренные законом часы.