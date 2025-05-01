Россиян научили обращаться в полицию из-за шумных дачников

Дачникам объяснили правила жалоб на шумных соседей и размеры штрафов

Tекст: Дмитрий Зубарев

Дачники имеют право обратиться в полицию при нарушении тишины со стороны соседей, сообщил руководитель юридической приемной Московского союза садоводов Ваге Рыбченко, передает РИА «Новости». В каждой области действуют свои правила, закрепленные в законе о тишине. В Московской области запрещено шуметь с 21:00 до 8:00 в будни, с 22:00 до 10:00 в выходные и с 13:00 до 15:00 ежедневно.

Эксперт отметил: «Если соседи по даче шумят, нужно вызывать полицию, чтобы они зафиксировали факт шума и провели разъяснительную беседу. При отсутствии реакции со стороны нарушителей будут приняты меры по привлечению к административной ответственности».

Размер штрафа зависит от региона. К примеру, в Московской области за первое нарушение предусмотрено предупреждение или штраф от одной до трех тыс. рублей. При повторных нарушениях сумма взыскания увеличивается.

Как писала газета ВЗГЛЯД, зампред комитета Госдумы Светлана Разворотнева рекомендовала гражданам перед проведением ремонтных работ в новогодние праздники предварительно изучить региональные законы о тишине, поскольку они могут значительно отличаться в разных субъектах России.