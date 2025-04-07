Феномен Александра Овечкина в том, что он, добившись мирового успеха, не перестал быть русским. Не включил режим отмены, как это сделали за последние годы многие спортсмены. И в этом тоже показал такт и выдержку.0 комментариев
КХЛ решила увеличить потолок зарплат до 950 млн рублей с 2026 года
Континентальная хоккейная лига планирует увеличить потолок зарплат клубов до 950 млн рублей с сезона-2026/27, а через год довести его до 1 млрд рублей.
Континентальная хоккейная лига (КХЛ) увеличит потолок зарплат до 950 млн рублей начиная с сезона-2026/27, передает ТАСС. Президент лиги Алексей Морозов сообщил, что это повышение составит 50 млн рублей по сравнению с текущим уровнем.
На данный момент потолок зарплат для каждого клуба в КХЛ составляет 900 млн рублей. Морозов также добавил, что в сезоне-2027/28 планируется дальнейшее повышение потолка зарплат до 1 млрд рублей.
Кроме того, Морозов заявил, что состав участников лиги в сезоне-2025/26 останется неизменным, как и в текущем сезоне. Все 23 клуба подтвердили свое участие, предоставив финансовые гарантии, и лига приняла заявки на пять лет вперед.
Ранее капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин поддержал идею проведения матча между НХЛ и КХЛ, который обсуждался президентами России и США, назвав его первым шагом на снятие неспортивных ограничений для спортсменов.
Между тем в понедельник американское посольство в Москве поздравило Овечкина с новым рекордом в НХЛ, подчеркнув, что хоккей сближает Россию и США, и отметив его значимость для болельщиков обеих стран.
Овечкин поблагодарил российских болельщиков после достижения рекордного числа шайб в истории НХЛ.