  • Новость часаГруппировка «Запад» уничтожила свыше 250 украинских боевиков
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    В пылу борьбы с русским Латвия травит языки ближайших союзников
    Европу предупредили о возможном возврате активов России летом
    Суд арестовал активы Чубайса
    Ягр эмоционально отреагировал на рекорд Овечкина
    Politico назвало катастрофой для Запада контроль России над ресурсами Украины
    Сальдо предложил создать «санитарную зону» на границе Херсонской области
    В Федерации гимнастики России объяснили отказ спортсменов выступать в нейтральном статусе
    Бессент обвинил Зеленского в «разрушении самой простой вещи в мире»
    Маск предсказал волну терактов в Европе
    Мнения
    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Если закон не работает, нужен психиатр

    За деятельностью пересидевщего свои сроки Зеленского наблюдают политологи, государственные деятели разных стран и просто неравнодушные люди. К сожалению, среди них не слышно позиции психиатров. А ведь именно она в данном случае может стать решающей.

    6 комментариев
    Игорь Переверзев Игорь Переверзев США демонтируют империю, чтобы построить новую

    Пошлины, которые вводят США, есть огромный шаг к демонтажу империи, быстрому обвалу конструкции. Его советники надеются, что к контролируемому обвалу. Трамп в своей жизни шесть раз подавал заявление о банкротстве. Он понимает, что делает.

    5 комментариев
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Победим киевский режим в сознании украинцев

    За свои поступки нужно отвечать, и если человек донатил ВСУ, радовался убийству русских людей или сам их убивал, то он не должен беспрепятственно попадать на территорию России и не должен жить спокойно в любой другой точке планеты.

    25 комментариев
    6 апреля 2025, 09:59 • Новости дня

    Ферстаппен выиграл Гран-при Японии «Формулы-1»

    Ферстаппен выиграл Гран-при Японии «Формулы-1» на автодроме «Судзука»

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Нидерландский гонщик Макс Ферстаппен из команды «Ред Булл» занял первое место на Гран-при Японии, проходившем в рамках чемпионата мира «Формулы-1», оставив позади Ландо Норриса и Оскара Пиастри.

    Макс Ферстаппен, пилот команды «Ред Булл», выиграл третий этап чемпионата мира по автогонкам «Формулы-1», сообщает ТАСС. Соревнования прошли на автодроме «Судзука» в Японии. Победа в этой гонке позволила Ферстаппену подняться на второе место в общем зачете.

    Вторым в гонке стал Ландо Норрис, представляющий команду «Макларен». Его партнер по команде, австралиец Оскар Пиастри, замкнул тройку лидеров. Норрис удерживает лидерство в личном зачете чемпионата с 62 очками, опережая Ферстаппена на одно очко. Пиастри занимает третью позицию с 49 очками.

    В Кубке конструкторов «Макларен» уверенно удерживает первое место с 111 очками. Команда «Мерседес» располагается на втором месте с 75 очками, а «Ред Булл» замыкает тройку лидеров, набрав 61 очко.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пилот Формулы-1 из Испании попал в аварию во время квалификации Гран-при Сингапура. Михаэль Шумахер появился на публике после долгого перерыва. Макс Ферстаппен завоевал четвертый титул чемпиона Формулы-1 досрочно.

    5 апреля 2025, 13:12 • Новости дня
    Военный эксперт рассказал об особенностях российского удара по ресторану в Кривом Роге

    Военный эксперт Дандыкин: Для удара по Кривому Рогу была использована штатная осколочно-фугасная боеголовка

    Военный эксперт рассказал об особенностях российского удара по ресторану в Кривом Роге
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Андрей Резчиков

    Удар по ресторану в Кривом Роге был нанесен штатной осколочно-фугасной боеголовкой с целью ликвидации высокопоставленных военных ВСУ и западных инструкторов. Заявления Украины о якобы ударе снарядом с кассетной боевой частью не соответствуют действительности, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Василий Дандыкин. По данным Минобороны России, удар по Кривому Рогу был нанесен в пятницу вечером.

    «Для удара по ресторану в Кривом Роге была использована штатная осколочно-фугасная боеголовка. Именно такое оружие применяется против живой силы противника. Масса боевой части «Искандера» может достигать 450 килограмм. Факт в том, что мы попали, в ресторане были не лейтенанты, а высокопоставленные военные, что и вызывало недовольство, в том числе во Франции», – отметил военный эксперт Василий Дандыкин.

    Эксперт подчеркнул, что кассетный боеприпас, как правило, разрывается в воздухе, чтобы накрыть осколками как можно большую территорию. «А осколочно-фугасные снаряды применяются для поражения объектов. Ресторан не из картона был построен. Поэтому при ударе пробиваются стены, крыша и взрыв происходит внутри помещения. С учетом мощности ракеты взрыв был эквивалентен подрыву нескольких крупнокалиберных снарядов. Поражающая сила такого удара распространяется на десятки метров вокруг, именно поэтому все машины рядом с рестораном были уничтожены», – пояснил Дандыкин.

    «Надо выбирать места поскромнее, а не сидеть по ресторанам. Ранее мы доставали их и на больших глубинах благодаря ударам «Кинжалами». Сейчас в этом просто нет необходимости, они немного притихли, но в данном случае расслабились. – продолжил эксперт. – На Украине никогда не говорят, кто попал под удар. Но обычно после таких ударов по скоплению иностранцев появляются самые экзотические некрологи, начиная с Карибских и Сейшельских Островов, заканчивая Польшей и Францией».

    Киеву, подчеркнул собеседник, невыгодно признавать потерю командного состава. Поэтому заявления украинской стороны о том, что удар по Кривому Рогу якобы был нанесен ракетой с кассетной боевой частью, эксперт назвал выдумкой. «Все они постоянно распространяют выдумки, начиная с главаря и заканчивая остальной публикой, которая называется ЦИПсО», – заметил Дандыкин.

    По его словам, удар по Кривому Рогу оказался очень чувствительным для ВСУ: «В ресторане находились те, кто планирует военные операции и посылает солдат на убой».

    Эксперт отметил также, что украинские военные ранее неоднократно совершали атаки снарядами с кассетной боевой частью по мирному населению, как было в случае ударов по пляжу в Севастополе. «ВСУ бьют «Хаймерсами» с кассетной частью», – подчеркнул Дандыкин.

    В пятницу российские военные нанесли высокоточный удар по месту проведения совещания с командирами ВСУ и западными инструкторами в ресторане Кривого Рога. Как сообщило Минобороны, удар был нанесен в 18.49 с помощью ракеты в фугасном снаряжении.

    На совещании присутствовали командиры соединений и западные инструкторы, потери противника составили до 85 военнослужащих и офицеров иностранных государств. Также уничтожено до 20 единиц автомобильной техники.

    За некоторое время до удара рядом с рестораном «Магеллан» скопилось 15 внедорожников с охраной, сообщил военный блогер Юрий Подоляка. В ресторане, по словам Подоляки, проходило совещание командования украинской армии и иностранных наемников. Из-под завалов извлекли тела свыше 40 военных, припаркованные же рядом автомобили были уничтожены.

    Блогер уточнил, что удар, по предварительным данным, наносился комплексом «Искандер-М». Подоляка добавил, что украинские источники распространяют информацию о том, что удар якобы наносился ракетой с кассетной боевой частью, что привело к многочисленным жертвам среди гражданского населения. Россию обвинили в нарушении «правил ведения войны».

    «Между тем, видео, которое приводится очевидцами, не подтверждает данной версии. Виден столб дыма и пыли, который обычно появляется во время удара именно осколочно-фугасной БЧ, а не кассетной», – подчеркнул блогер.

    В случае, если бы это был кассетный снаряд, то фонтана взрыва не последовало бы, а были бы многочисленные хлопки в небе от раскрытия суббоеприпасов, указал Подоляка.

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    5 апреля 2025, 17:10 • Новости дня
    Ягр эмоционально отреагировал на рекорд Овечкина

    Ягр поаплодировал Овечкину за 894-й гол в НХЛ

    Ягр эмоционально отреагировал на рекорд Овечкина
    @ Joel Marklund/BILDBYRAN/Reuters

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Чешский хоккеист Яромир Ягр выразил поддержку Александру Овечкину после его 894-го гола в НХЛ, повторившего рекорд Уэйна Гретцки.

    Олимпийский чемпион 1998 года Яромир Ягр публично поздравил российского нападающего Александра Овечкина с достижением важного рубежа в его карьере, передает РИА «Новости». Овечкин забил свою 894-ю шайбу в НХЛ, повторив исторический рекорд канадской легенды Уэйна Гретцки.

    Ягр разместил в Instagram (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская) видео с моментом забивания 894-й шайбы Овечкина, сопроводив его аплодисментами и подписью: «Что за сцена!» Он добавил эмодзи с аплодисментами, подчеркивая свое восхищение.

    Следующий матч «Вашингтон Кэпиталз» проведет 6 апреля против «Нью-Йорк Айлендерс». Команде осталось сыграть шесть матчей в нынешнем сезоне регулярного чемпионата.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, фанаты оставили Овечкину более 25 тыс. писем поддержки. Овечкин забил 894-ю шайбу и повторил рекорд Уэйна Гретцки в НХЛ.

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    4 апреля 2025, 21:38 • Видео
    «Время на исходе». США шантажируют Россию

    Президенту США Дональду Трампу не нужны бесконечные переговоры с Россией ради переговоров, заявил глава Госдепа Марко Рубио. По его словам, если РФ тянет время и не настроена на мир, то США пересмотрят свою позицию. Как это понимать?

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    5 апреля 2025, 13:35 • Новости дня
    Немецкие школьники устроили скандал в мемориале Берген-Бельзен
    Немецкие школьники устроили скандал в мемориале Берген-Бельзен
    @ Norbert Neetz/imagebroker.com/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Во время экскурсии по мемориалу «Берген-Бельзен» немецкие школьники из Билефельда выкрикивали ксенофобский лозунг, переделав известную песню, в то время как учителя отвлеклись на покупку билетов, что привело к вмешательству персонала и последующим дисциплинарным мерам.

    Инцидент произошел на территории мемориального комплекса «Берген-Бельзен», сообщает ТАСС.

    Ученики девятого класса гимназии из города Билефельд выкрикивали ксенофобский лозунг, переделав известную песню итальянского DJ Джиджи Д’Агостино. В это время их учителя отвлеклись на покупку билетов.

    Персонал мемориала вмешался в ситуацию и сделал замечание ученикам, которые выкрикивали «Германия для немцев, иностранцы вон» на центральной площади комплекса. В результате директор школы принял решение о применении дисциплинарных мер и подал заявление в полицию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в форме немецкой сборной по футболу увидели сходство с символикой СС, что вызвало общественное возмущение. Бывшие страны Оси в ООН выступили против резолюции о борьбе с героизацией нацизма, чем вызвали критику со стороны международного сообщества. Россия потребовала наказать виновных в осквернении памятника Воину-освободителю в Берлине.

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    5 апреля 2025, 19:05 • Новости дня
    Европу предупредили о возможном возврате активов России летом

    Spiegel: Европа вернет активы России в случае блокировки санкций Венгрией

    Европу предупредили о возможном возврате активов России летом
    @ RONALD WITTEK/EPA/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Глава МИД Эстонии Маргус Цахкна заявил, что Европе придется вернуть России 240 млрд евро, если Венгрия заблокирует продление санкций в июне, сообщает Spiegel.

    Цахкна заявил, что Европе придется вернуть России замороженные активы, если Венгрия помешает продлению санкций в июне, передает РИА «Новости» со ссылкой на Spiegel.

    По его словам, если Венгрия заблокирует продление санкций, то не только истечет срок их действия, но и Европейскому Союзу придется вернуть России 240 млрд евро.

    Цахкна также призвал к немедленной конфискации российских активов.

    После начала специальной военной операции на Украине Евросоюз и страны G7 заморозили почти половину валютных резервов России – порядка 300 млрд евро. Более 200 млрд из этих средств находятся в Евросоюзе, преимущественно на счетах бельгийской Euroclear, одной из крупнейших расчетно-клиринговых систем в мире.

    Ранее Евросоюз принял решение продолжать санкционное давление на Россию и удерживать ее замороженные активы до завершения военных действий на Украине.

    Директор департамента международных организаций МИД Кирилл Логвинов заявлял, что ЕС может продолжить придерживаться санкций против России, даже если США решат их смягчить, из-за особого подхода европейских политиков к внешней политике.

    Премьер Бельгии назвал конфискацию активов России «актом войны». В Кремле заявили, что изъятие замороженных активов России повлечет последствия.

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    5 апреля 2025, 16:22 • Новости дня
    Бессент обвинил Зеленского в «разрушении самой простой вещи в мире»

    Министр финансов США Бессент обвинил Зеленского в «разрушении» сделки в Белом доме

    Tекст: Вера Басилая

    Министр финансов США Скотт Бессент обвинил Владимира Зеленского в разрушении «самой простой вещи в мире», а именно сделки между США и Украиной из-за скандала в Белом доме.

    По словам Бессента, Владимир Зеленский своим скандалом в Белом доме сорвал сделку, которая должна была стать «самой простой в мире», передает РИА «Новости».

    В интервью журналисту Такеру Карлсону Бессент резко высказался о поведении Зеленского, подчеркнув, что он «добрался до Овального кабинета и разрушил то, что должно было быть самой простой вещью в мире».

    Министр отметил, что в день визита Зеленского все уже было подготовлено для подписания соглашения между США и Украиной о недрах. Однако, по его словам, перепалка, инициированная главой киевского режима, сорвала этот процесс.

    Ранее Бессент назвал Зеленского «эстрадным артистом», который выступает в роли исполнителя в окружении плохих советников.

    В Белом доме 28 февраля состоялась встреча президента США Дональда Трампа и Зеленского, на которой ожидалось подписание соглашения о редкоземельных металлах, но между ними началась перепалка, и американский лидер выгнал главу киевского режима из Белого дома, что привело к срыву сделки по ресурсам.

    По итогам встречи Трамп отметил, что Зеленский не готов к миру и проявил неуважение к Соединенным Штатам.

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    5 апреля 2025, 19:40 • Новости дня
    Украинские войска атаковали пять сел Белгородской области

    Губернатор Белгородской области сообщил о новых атаках украинских БПЛА на пять сел

    Tекст: Вера Басилая

    Украинские войска нанесли удары по пяти населенным пунктам Белгородской области, повреждены дома, автомобили и инфраструктура, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

    Как следует из сообщения в Telegram-канале Гладкова, украинские вооруженные силы атаковали пять населенных пунктов в Белгородской области.

    В селе Илек-Пеньковка Краснояружского района повреждены шесть частных домов. В селе Красный Октябрь Белгородского района был атакован объект водоснабжения. Гладков уточнил, что в селе Безлюдовка Шебекинского округа пострадали кровля дома и три автомобиля.

    В селе Байцуры Борисовского района атака дрона привела к перебоям в электроснабжении. Села Байцуры и Богун-Городок остались без света, аварийные службы начали ремонтные работы.

    Гладков добавил, что в селе Березовка в результате атаки дрона пострадали двое мужчин и 15-летний подросток. Все пострадавшие были доставлены в больницы области для оказания медицинской помощи.

    Ранее Гладков сообщал, что в результате атак беспилотников ВСУ в Белгородской области пострадали семь мирных жителей, один из которых находится в тяжелом состоянии, и пятеро остаются в больницах.

    Накануне в Белгородской области ВСУ атаковали беспилотниками коммерческий объект и сельхозтехнику, ранив пять мирных жителей, включая четырех мужчин.

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    5 апреля 2025, 19:34 • Новости дня
    «Русский Ди Каприо» похудел на СВО на 20 килограммов

    Mash: «Русский Ди Каприо» похудел на СВО на 20 килограммов

    Tекст: Вера Басилая

    Роман Бурцев, известный как «русский Ди Каприо», похудел на 20 килограммов во время специальной военной операции, где после выполнения задачи в январе получил удостоверение ветерана боевых действий.

    Россиянин Роман Бурцев, известный как двойник голливудского актера Леонардо Ди Каприо, потерял 20 килограммов во время участия в специальной военной операции (СВО), передает «Газета.Ru».

    Бурцев, который подписал контракт на военную службу в сентябре прошлого года, не раскрывает место своей службы. Он отметил, что именно на СВО смог достичь значительной потери веса, хотя ранее безуспешно пытался похудеть. Telegram-канал Mash опубликовал фото бойца.

    Бурцев получил удостоверение ветерана боевых действий после выполнения задачи в январе. В феврале его имя оказалось в базе данных украинского сайта «Миротворец». Ранее Бурцев стал известен благодаря внешнему сходству с Леонардо Ди Каприо, что принесло ему популярность в СМИ и социальные сети. Его приглашали на телевидение и заключали с ним рекламные контракты, а также с ним фотографировались российские звезды.

    В октябре прошлого года Роман Бурцев, получивший известность благодаря сходству с актером Леонардо Ди Каприо, заключил контракт с Минобороны и отправился на службу в зону специальной военной операции.

    Роман Бурцев стал ветераном СВО, получив соответствующее удостоверение после возвращения с боевого задания.

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    5 апреля 2025, 11:29 • Новости дня
    Зарубежные СМИ оценили повтор Овечкиным рекорда Гретцки

    Мировые СМИ признали величие Овечкина после повторения рекорда Гретцки в НХЛ по голам

    Зарубежные СМИ оценили повтор Овечкиным рекорда Гретцки
    @ Joel Marklund/BILDBYRAN/Reuters

    Tекст: Мария Иванова

    Александр Овечкин догнал легенду хоккея Уэйна Гретцки по числу забитых шайб в НХЛ, достигнув отметки в 894 гола, и был признан первой звездой игрового дня. Западные СМИ назвали Овечкина величайшим хоккейным снайпером и отметили историческое значение достижения.

    Овечкин покорил вершины хоккейного мира, повторив снайперский рекорд великого канадца Уэйна Гретцки. В матче против «Чикаго Блэкхокс» российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» оформил дубль, доведя число своих заброшенных шайб до 894 в регулярных чемпионатах НХЛ, тем самым сравнявшись с Гретцки.

    Это достижение стало результатом многих лет упорной работы и настойчивости, что заставило зарубежные СМИ признать Овечкина величайшим хоккейным снайпером в истории, сообщает ТАСС.

    Овечкин заявил на пресс-конференции, что до сих пор не может поверить в свое достижение, его переполняют эмоции. Он выразил благодарность Гретцки за поддержку и советы, которые тот давал ему на протяжении карьеры. Овечкин отметил, что без помощи товарищей по команде и тренеров он бы не смог достичь такой вехи. Также он подчеркнул важность этого момента для его семьи, которая следила за игрой с трибун.

    Американские и канадские издания восхищаются стилем Овечкина, который отличается «грубой силой» и «неудержимым ударом».

    Washington Post подчеркивает, что Овечкин заслужил свое место в истории задолго до повторения рекорда. «Должно быть ясно, что Овечкин завоевал статус величайшего хоккейного снайпера, – и сделал это задолго до того, как повторил рекорд», – пишет газета.

    Канадский журнал Hockey News указывает на другой уникальный рекорд Овечкина, который уже брал верх над Гретцки в прошлом: «Первый гол был забит через четыре минуты после начала… это 40-й гол Овечкина в этом году, 14-й раз, когда он достиг этой отметки за свою 20-летнюю карьеру. У него больше всего сезонов с 40 голами в истории НХЛ, это положило конец паритету с 12 сериями Гретцки в прошлом году».

    Британская Daily Mail и ирландская Irish Star отмечают, что достижение Овечкина стало событием, которое запомнится навсегда, подчеркивая его вклад в развитие хоккея.

    Ирландская газета Irish Star отмечает, что достижение Овечкина становится еще более впечатляющим, если иметь в виду то, что в конце прошлого года он восстанавливался после перелома левой малоберцовой кости.

    Гретцки также высказал свое удовлетворение, говоря, что Овечкин вдохновил многих молодых игроков, особенно в России, и продолжает вносить огромный вклад в мировую хоккейную сцену. Следующий матч «Вашингтон Кэпиталз» проведет 6 апреля против «Нью-Йорк Айлендерс», и Овечкин имеет шанс установить новый рекорд.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российский нападающий Александр Овечкин сравнялся с Уэйном Гретцки, забив 894-ю шайбу в истории НХЛ, и стал вторым хоккеистом в лиге, достигшим этой отметки.

    При этом Александр Овечкин намеренно отказался забивать рекордную 895-ю шайбу в пустые ворота в матче против «Чикаго Блэкхокс», хотя у него была возможность сделать это.

    Национальная хоккейная лига увеличила количество съемочных групп на матчах Александра Овечкина, приравняв их к играм плей-офф Кубка Стэнли, в ожидании рекорда по количеству шайб.

    Коментарии (9)
    5 апреля 2025, 20:51 • Новости дня
    «Мисс Европа-Косово» погибла, убегая от полиции в Турции

    «Мисс Европа» из Косово погибла при попытке бегства от полиции в Турции

    Tекст: Мария Иванова

    Двадцатисемилетняя «Мисс Европа-Косово» Гюлер Эрдоган погибла в Турции, спрыгнув с эстакады после того, как была остановлена полицейскими и в ее крови был обнаружен алкоголь.

    Как сообщает газета Sabah, 27-летняя модель из Косово Гюлер Эрдоган скончалась, спрыгнув с эстакады в Турции. Инцидент произошел, когда полицейские остановили ее автомобиль и обнаружили в крови женщины алкоголь.

    В попытке скрыться от правоохранителей Эрдоган выбежала на эстакаду и прыгнула вниз. В это время по подземному переходу проезжал автомобиль.

    Модель находилась в Турции с семьей для празднования Рамадана в городе Гиресун. Вечером, перед трагедией, она веселилась с подругами и употребляла алкоголь. Полиция продолжает расследование обстоятельств гибели.

    Эрдоган была известна как обладательница титула «Мисс Европа-Косово». Ее гибель шокировала общественность и вызвала широкий резонанс в медиа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Чите во время нелегальных гонок  погибла Татьяна Дербина, вторая вице-мисс конкурса красоты «Чита-2019».

    А в Новосибирске сотрудницу полиции, принимавшую участие в конкурсе красоты, поймали с наркотиками.

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    5 апреля 2025, 15:12 • Новости дня
    В Британии призвали Макрона умерить использование парфюма

    Daily Telegraph рекомендовала Макрону умерить использование парфюма

    В Британии призвали Макрона умерить использование парфюма
    @ Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Британская Daily Telegraph опубликовала статью с рекомендациями по использованию парфюма и предложила Эммануэлю Макрону обратить внимание на эти советы из-за его чрезмерной любви к аромату Eau Sauvage.

    Британская газета Daily Telegraph опубликовала статью с советами по правильному применению парфюма, упомянув президента Франции Эммануэля Макрона.

    Издание предложило Макрону ознакомиться с рекомендациями после публикации книги «Трагедия Елисейского дворца», где политический обозреватель Оливье Бомон отметил чрезмерную приверженность президента к парфюму Eau Sauvage от Christian Dior.

    Как пишет Daily Telegraph, Макрон использует аромат в «промышленных масштабах», и его помощники могут чувствовать запах задолго до появления президента в помещении. Издание советует людям, включая Макрона, контролировать количество наносимого парфюма, чтобы не создавать дискомфорт другим, и наносить парфюм лишь дважды на шею и один раз на предплечье.

    В статье также отмечено, что, несмотря на желание Макрона выразить свою власть через сильный аромат, наиболее мощный эффект достигается с помощью едва уловимого запаха. Издание иллюстрирует материал фотографией, на которой итальянский премьер Джорджа Мелони недовольно отстраняется от Макрона.

    В феврале Daily Express отмечала, что президент США Дональд Трамп унизил Макрона, посадив у края стола на саммите G7.

    Ранее независимая журналистка Наташа Рей, обвиненная во Франции из-за заявлений о супруге французского лидера Брижит Макрон, обратилась за политическим убежищем в России.

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    5 апреля 2025, 22:40 • Новости дня
    В США начались массовые протесты против Трампа и Маска

    Тысячи американцев в США вышли на акции протеста против Трампа и Маска

    Tекст: Вера Басилая

    В Соединенных Штатах начались акции протеста против политики администрации Дональда Трампа и действий Илона Маска, организованные продемократическим движением в ответ на «враждебный захват власти».

    В Соединенных Штатах проходят массовые акции протеста против политики администрации Дональда Трампа и действий Илона Маска, передает ТАСС со ссылкой на CNN.

    Организаторы из продемократического движения планируют провести более 1 400 мероприятий по всем 50 штатам и в округе Колумбия. Эти протесты, проходящие под лозунгом Hands Off! («Руки прочь!»), направлены против того, что активисты называют «враждебным захватом власти».

    Акции проходят у зданий законодательных собраний штатов, федеральных учреждений, офисов конгрессменов и городских администраций. Хотя точное число участников не разглашается, CNN сообщает, что на манифестации зарегистрировались около 600 тыс. человек. Такой масштабный протест подчеркивает серьtзное недовольство действиями администрации и Илона Маска, который курирует ведомство по повышению эффективности работы правительства США (DOGE).

    Основные требования протестующих включают прекращение «захвата власти миллиардерами» и коррупции в администрации Трампа. Также активисты требуют сохранения финансирования Medicaid и Social Security(программы в сферах здравоохранения и медицинского страхования), а также прекращения атак на иммигрантов и трансгендеров (движение ЛГБТ, запрещено в России).

    Как писала газета ВЗГЛЯД, по всей территории США и в ряде других стран мира было запланировано около 1200 акций протеста против президента США Дональда Трампа и миллиардера Илона Маска.

    Ранее противники Маска в США начали сжигать зарядные станции Tesla.

    Между тем, сообщалось, что департамент DOGE в США продолжит свою деятельность, даже после ухода Маска с поста его руководи.

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    5 апреля 2025, 15:30 • Новости дня
    В Федерации гимнастики России объяснили отказ спортсменов выступать в нейтральном статусе
    В Федерации гимнастики России объяснили отказ спортсменов выступать в нейтральном статусе
    @ Максим Богодвид/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Российская сторона хочет добиться от FIG пересмотра вынесенных «дискриминационных» решений в отношении спортсменов из России и будет отстаивать их права, заявил президент Федерации гимнастики России Олег Белозеров.

    Российские гимнасты, представляющие спортивную и художественную гимнастику, приняли решение воздержаться от участия в ближайших международных соревнованиях, проводимых Международной федерацией гимнастики (FIG), из-за присвоенного им «нейтрального статуса».

    Как сообщается на сайте Федерации, это решение связано с многочисленными отказами специального комитета FIG в допуске российских спортсменов к соревнованиям, которые Федерация гимнастики России считает необоснованными и предвзятыми.

    Президент Федерации гимнастики России Олег Белозеров выразил поддержку спортсменам, заявив, что их решение вполне оправдано. Он отметил, что на встрече с представителями FIG обсуждалась необходимость соблюдения прав спортсменов и защиты их интересов. Однако, по словам Белозерова, решения, принятые специальным комитетом FIG, не соответствуют заявленным идеалам спорта, направленным на объединение и дружбу.

    Федерация гимнастики совместно с Олимпийским комитетом и Минспорта намерена продолжать бороться за пересмотр дискриминационных решений FIG. Белозеров выразил надежду, что позиция России будет услышана на предстоящем исполкоме FIG, который состоится в начале мая на Мальте.

    В поддержку российских гимнастов выступили тренеры, видные спортивные деятели, а также ветераны гимнастики.

     «Конечно, подавая заявки на нейтральный статус, мы полагались на профессионализм и объективность специальной комиссии FIG, но получили несправедливые решения, продиктованные предвзятым отношением к нашим гимнасткам. Надеемся на пересмотр специальных правил FIG и на возвращение наших спортсменов на международную арену», – заявила главный тренер сборной команды по художественной гимнастике Татьяна Сергаева.

    Главный тренер сборной команды по спортивной гимнастике Андрей Родионенко назвала закономерным решение гимнастов отложить участие в предстоящих международных соревнованиях. Она поддержала позицию российских спортсменов. «Сегодня мы пристально следим за получением нейтрального статуса российскими гимнастами и не можем оставаться в стороне, когда одним предоставляется возможность выступать на международной арене, а другие лишаются этого. Будем следить за развитием событий. И продолжать развивать систему внутрироссийских соревнований. Увидимся на Кубке в Новосибирске в конце апреля», – заявила Родионенко.

    Вице-президент Федерации гимнастики России, олимпийский чемпион (Токио-2020) Никита Нагорный подчеркнул: «Мы надеемся на изменения в международной спортивной повестке и готовы вернуться, как только появится возможность выступать в полном составе спортсменов, которые подавались на нейтральный статус».

    Серебряный призер Олимпийских игр Дина Аверина отметила, что вынужденное решение о неучастии гимнастов и гимнасток в ближайших международных стартах далось нелегко. «Мы видим, что процесс рассмотрения заявок далек от объективности, а требования часто выходят за рамки спортивного принципа», – подчеркнула Аверина.

    «Для каждого спортсмена участие в международных соревнованиях очень важно, несмотря на это, мы полностью разделяем позицию сборной и верим в торжество справедливости в мировом спорте», подчеркнула пятикратная чемпионка мира Арина Аверина.

    Член сборной команды России по спортивной гимнастике Даниел Маринов заявил, что солидарен с теми, кто не получил нейтральный статус по несправедливым причинам.

    «Для нас важно, чтобы представительство России в нейтральном статусе было полным, наша сила – в единстве», – отметил Маринов.

     «Я благородна команде за принятое решение, это очень ценно, когда вся команда так поддерживает тех, кого лишили шанса выступить на ближайших соревнованиях. Я уверена, что объединившись мы стали только сильнее», – заявила член сборной команды России по спортивной гимнастике Виктория Листунова.

    Напомним, в ноябре 2023 года FIG по рекомендации МОК издал специальные правила, регулирующие условия участия индивидуальных нейтральных спортсменов, тренеров, судей с российским спортивным гражданством.

    Согласно правилам, нейтральность спортсменов должна оцениваться на основе критериев, среди которых отсутствие поддержки СВО.

    Так, примерами «объективных» причин отказа нашим спортсменам в допуске на международные соревнования под эгидой FIG названы участие спортсмена в гала-концерте ко Дню Защитника Отечества, где использовалась георгиевская ленточка, а также размещение поста в соцсети с поздравлением с Днем Победы

    Также причиной отказа российским спортсменам к допуску на международные соревнования послужили фотография спортсмена вместе с детьми в военной форме на том же гала-концерте ко Дню Защитника Отечества.

    Еще одной «причиной» отказа служит наличие у спортсмена подписки на группу в соцсети, где был размещен анонс V Всероссийского антидопингового диктанта, приуроченного ко Дню физкультурника. При помощи диктанта спортсмены, тренеры, родители, болельщики и другие заинтересованные лица могут проверить свои знания в сфере антидопинга. Эксперты специального комитета приняли латинскую цифру V за один из символов СВО.

    Ранее российские гимнасты, получившие нейтральный статус, решили не участвовать в соревнованиях FIG из-за необоснованных отказов в допуске к турнирам.

    Напомним, Международная федерация гимнастики предоставила нейтральный статус олимпийской чемпионке Ангелине Мельниковой и еще одиннадцати российским спортсменам, что позволяет им выступать в международных соревнованиях.

    Старший тренер мужской сборной Германии по спортивной гимнастике Валерий Беленький выступил за возвращение российских гимнастов на международную арену.

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    5 апреля 2025, 10:30 • Новости дня
    Захарова обвинила Бербок в воссоздании нацистских практик
    Захарова обвинила Бербок в воссоздании нацистских практик
    @ Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Спикер МИД Мария Захарова раскритиковала планы Германии запретить русским и белорусам участвовать в памятных мероприятиях по случаю 80-летия окончания Второй мировой войны, сравнив это с нацистскими практиками.

    В своем Telegram-канале она отметила, что МИД Германии рекомендовал не допускать представителей России и Белоруссии к участию в памятных мероприятиях, посвященных 80-летию окончания Второй мировой войны.

    Захарова подчеркнула, что меры Германии напоминают нацистские практики создания гетто по этно-национальному признаку.

    Она заявила, что возможное удаление русских и белорусов с мероприятий можно расценивать как возрождение нацизма, особенно в год 80-летия Победы. Захарова также указала, что такие действия Германии оскорбительны и неприемлемы.

    В своем заявлении Захарова выразила мнение, что реализация этих мер станет своеобразным «триумфом воли» для Анналены Бербок, проводя параллель с одноименным фильмом Лени Рифеншталь.

    Она также отметила, что Бербок претендует на пост председателя Генеральной Ассамблеи ООН, что делает ее действия еще более значимыми на мировой арене.

    Ранее исполняющая обязанности главы МИД Германии прибыла в Киев, где объявила о выделении 130 млн евро для гуманитарной помощи и стабилизации.

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    5 апреля 2025, 20:15 • Новости дня
    Маск предсказал волну терактов в Европе

    Маск спрогнозировал рост числа терактов в Европе

    Tекст: Мария Иванова

    Илон Маск, выступая на конгрессе партии «Лига» во Флоренции, заявил о возможной волне терактов в Европе, что создаст угрозу для жизни людей и приведет к массовым убийствам.

    Американский предприниматель Илон Маск, выступая по видеосвязи на конгрессе партии «Лига» во Флоренции, заявил о возможной угрозе террористических атак в Европе, сообщает ТАСС.

    Он подчеркнул, что такая угроза может привести к массовым убийствам в Италии и других европейских странах, и предостерег, что СМИ могут замалчивать опасность.

    «Терроризм приведет к массовым убийствам в Европе, ваши друзья, ваши близкие, все в опасности, поскольку мы увидим значительное увеличение числа атак в Италии и в Европе в целом», – цитирует Маска издание Corriere della Sera.

    Глава компаний Х, Tesla и SpaceX ранее выражал озабоченность по поводу массовой миграции, считая ее способной дестабилизировать страны. Маск также критиковал попытки ограничения свободы слова, называя их фашистскими действиями. Он призывал к прекращению войн, в том числе торговых, и недопущению их в будущем.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американский предприниматель Илон Маск назвал акты вандализма против Tesla террористическими действиями. Он также поддержал лидера французской партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен после ее приговора к ограничению свободы.

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    5 апреля 2025, 20:59 • Новости дня
    Маск призвал остановить «машину смерти» на Украине

    Tекст: Мария Иванова

    Илон Маск, выступая на конгрессе итальянской партии «Лига», призвал прекратить конфликт на Украине, назвав сторонников продолжения боевых действий лицемерами и лжецами, онподчеркнул необходимость остановить «машину смерти».

    Илон Маск, американский миллиардер и глава департамента США по государственной эффективности, выступил с призывом к прекращению конфликта на Украине, передает РИА «Новости».

    В своем заявлении Маск подчеркнул, что поддерживающие продолжение военных действий – это лицемеры и лжецы, а война является «настоящим злом». Он добавил, что по этому вопросу согласен с президентом США Дональдом Трампом, и подчеркнул необходимость остановить «бойню» молодых и старых.

    Свое мнение Маск высказал во время онлайн-выступления на конгрессе итальянской партии «Лига» во Флоренции. Беседу с ним вел Маттео Сальвини, лидер партии и вице-премьер Италии. Маск назвал важной задачей остановку «машины смерти».

    Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что целью урегулирования конфликта на Украине должен быть долгосрочный мир, а не краткое перемирие. По его словам, Россия стремится к миру, основанному на уважении законных интересов всех народов региона. Президент РФ также подчеркивал, что специальная военная операция на Украине была вынужденной мерой для защиты людей от геноцида со стороны киевского режима.

    Специальная военная операция, начатая Россией на Украине 24 февраля 2022 года, была обусловлена многочисленными факторами, включая неудачные попытки договориться с НАТО о безопасности в Европе. Путин отметил, что на протяжении 30 лет Россия сталкивалась с обманом и шантажом со стороны альянса, который продолжал расширяться и приближаться к российским границам, несмотря на протесты Москвы.

    Ранее на конгрессе партии «Лига» во Флоренции Илон Маск заявил о возможной волне терактов в Европе, что создаст угрозу для жизни людей и приведет к массовым убийствам.

    Миллиардер указал в интервью Fox News, что украинский кризис завершится мирным соглашением, поскольку отказ от переговоров с Россией не имеет альтернативы.

    Отец Илона Маска Эррол в интервью Би-би-си выразил восхищение президентом России Владимиром Путиным, подчеркнув, что такая оценка разделяется всей его семьей.

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