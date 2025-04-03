Госдума одобрила проект о наказании за бытовую клевету

Tекст: Александра Юдина

Госдума приняла в первом чтении законопроект, инициированный Верховным судом, касающийся перевода уголовных дел о клевете, не содержащих отягчающих обстоятельств, в категорию уголовных дел частно-публичного обвинения, передает РИА «Новости».

Это нововведение означает, что такие дела будут возбуждаться по заявлению потерпевшего или его законного представителя, однако не могут быть закрыты по примирению сторон.

При частном порядке уголовного преследования пострадавшим необходимо самостоятельно доказывать события и другие обстоятельства преступления, а также поддерживать обвинение в суде.

Если пострадавший не явится в суд без уважительной причины, дело будет прекращено по реабилитирующему основанию.

В случае оправдания подсудимого, суд может взыскать процессуальные издержки с лица, чья жалоба привела к судебному производству. Если дело прекращается по примирению сторон, издержки взыскиваются с одной или обеих сторон.

При делах публичного или частно-публичного обвинения, в таких ситуациях издержки оплачивает сторона, против которой прекращено дело, либо они возмещаются из федерального бюджета.

Ранее Верховный суд предложил процедуру предварительного дознания по уголовным делам о бытовой клевете, когда распространение ложных сведений проходит без участия СМИ, Сети или публичных выступлений и нет отягчающих признаков.