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Суд в Перми оштрафовал сотрудника Минкульта за драку с министром
Сотрудник Минкульта в Перми Шаврин получил штраф за потасовку с министром
Консультант отдела управления имуществом минкульта Пермского края Илья Шаврин получил штраф в 5 тыс. рублей за потасовку с министром Аллой Платоновой, в результате которой чиновница получила ушибы и ссадину.
Решение о штрафе вынес мировой судья судебного участка № 5 Ленинского района Перми, передает РИА «Новости».
Конфликт между сотрудником отдела управления имуществом Ильей Шавриным и министром культуры Пермского края Аллой Платоновой произошел в конце прошлого года во время комиссии. Поводом послужила видеосъемка, которую начал вести Шаврин, несмотря на просьбу руководителя прекратить запись. В ходе потасовки министр получила ссадину на пальце, а также ушибы на груди, спине и других частях тела.
Шаврин во время процесса настаивал, что также получил травмы. На суде он подал несколько ходатайств, включая отвод судье. Суд признал его виновным по административной статье о побоях и назначил штраф в размере 5 тыс. рублей. Представитель министерства культуры назвал решение справедливым и выразил надежду, что оно будет утверждено вышестоящими инстанциями.
Известно, что Шаврин ранее неоднократно обращался в суд по трудовым спорам с министерством, подав порядка девяти исков.