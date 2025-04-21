Подпорная стенка обрушилась на проезжую часть в центре Новосибирска

Tекст: Денис Тельманов

Как сообщает РИА Новости, инцидент произошел около пяти часов утра по местному времени на Ипподромской магистрали, где рухнула подпорная стенка, из-за чего перекрыли две из трех полос движения по направлению к улице Фрунзе. Было полностью остановлено движение по дублеру магистрали на верхнем уровне.

В мэрии города уточнили, что в настоящее время разрабатывается постановление о введении режима повышенной готовности, чтобы оперативно провести аварийно-восстановительные работы на месте происшествия. Дорожные службы уже приступили к устранению последствий ЧП.

«Причина обрушения будет выяснена при обследовании участка и подготовки проекта восстановления работоспособности подпорной стенки», – заявили представители департамента дорожно-благоустроительного комплекса мэрии.

В минувшие выходные в Новосибирске отмечались сильные осадки, прошли дожди и мокрый снег, что могло повлиять на состояние подпорной конструкции.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Голицыно на втором этаже жилого дома внезапно рухнул балкон, в результате чего две женщины получили травмы и были госпитализированы, а в Крыму обрушился автомобильный мост между селами Изумрудное и Маслово, из-за чего два человека пострадали, один из них был госпитализирован в тяжелом состоянии.