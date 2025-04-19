Волейболистки калининградского «Локомотива» выиграли золото чемпионата России

Tекст: Мария Иванова

Калининградский «Локомотив» стал чемпионом России по волейболу среди женщин, одержав победу над казанским «Динамо – Ак Барс» в пятом матче финальной серии, сообщает ТАСС.

Встреча, прошедшая в Казани, завершилась со счетом 3-1 (25:21, 19:25, 28:26, 25:21) в пользу гостей. Таким образом, «Локомотив» выиграл финальную серию до трех побед со счетом 3-2 и завоевал золотые медали турнира.

В прошлом сезоне эти команды также встречались в финале, тогда сильнее были казанские волейболистки, одержавшие победу в пяти матчах. В нынешнем сезоне «Локомотив» взял реванш и третий раз в своей истории стал чемпионом страны. «Динамо – Ак Барс» остается семикратным чемпионом России.

Бронзовые награды женского чемпионата России в этом году достались команде «Заречье-Одинцово» из Подмосковья, которая в серии из пяти матчей обыграла петербургскую «Ленинградку». «Заречье-Одинцово» ранее дважды становилось чемпионом страны.

Абсолютным рекордсменом по числу чемпионских титулов среди женских команд остается екатеринбургская «Уралочка-НТМК» – на её счету 14 побед. Интересно, что московское «Динамо», восьмикратный чемпион России, в этом сезоне впервые не вышло в полуфинал. В мужском чемпионате страны победу одержал казанский «Зенит», а второе место занял «Зенит» из Петербурга. За бронзу продолжают борьбу «Белогорье» и «Динамо-ЛО».

Между тем в марте польский волейбольный клуб «Сувалки» снялся с турнира в ОАЭ после подтверждения участия московского «Динамо» и «Новы» из Новокуйбышевска.