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Польский волейбольный клуб отказался от турнира из-за российских команд
Польский волейбольный клуб «Сувалки» отказался от турнира в ОАЭ из-за российских команд
Польский волейбольный клуб «Сувалки» снялся с турнира в ОАЭ после подтверждения участия московского «Динамо» и «Новы» из Новокуйбышевска в соревнованиях, которые станут первыми международными для российских команд за три года.
Турнир пройдет в Дубае с 12 по 20 марта и станет первым международным мероприятием за последние три года, в котором примут участие российские клубы, сообщает РИА «Новости».
Решение клуба «Сувалки» поддержано Польским волейбольным союзом и Польской волейбольной лигой, как указано в заявлении на официальном сайте клуба. «Решающим фактором, который повлиял на отказ, стала информация об участии в турнире двух клубов, представляющих Российскую Федерацию. После консультации с нашими партнерами, Польским волейбольным союзом и Польской волейбольной лигой мы приняли решение поддержать позицию польского волейбольного сообщества не играть против российских команд», – говорится в заявлении.
Отметим, что сборные России и Белоруссии были отстранены от участия в международных соревнованиях решением Международной федерации волейбола (FIVB). Однако участие российских клубов в этом турнире стало возможным после согласования с организаторами.
Ранее белорусских и российских спортсменов не допустили на чемпионат Европы по академической гребле в Чехии, так как местные организаторы приняли решение не пускать команды из России и Белоруссии.