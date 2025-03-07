Польский волейбольный клуб отказался от турнира из-за российских команд

Польский волейбольный клуб «Сувалки» отказался от турнира в ОАЭ из-за российских команд

Tекст: Елизавета Шишкова

Турнир пройдет в Дубае с 12 по 20 марта и станет первым международным мероприятием за последние три года, в котором примут участие российские клубы, сообщает РИА «Новости».

Решение клуба «Сувалки» поддержано Польским волейбольным союзом и Польской волейбольной лигой, как указано в заявлении на официальном сайте клуба. «Решающим фактором, который повлиял на отказ, стала информация об участии в турнире двух клубов, представляющих Российскую Федерацию. После консультации с нашими партнерами, Польским волейбольным союзом и Польской волейбольной лигой мы приняли решение поддержать позицию польского волейбольного сообщества не играть против российских команд», – говорится в заявлении.

Отметим, что сборные России и Белоруссии были отстранены от участия в международных соревнованиях решением Международной федерации волейбола (FIVB). Однако участие российских клубов в этом турнире стало возможным после согласования с организаторами.

Ранее белорусских и российских спортсменов не допустили на чемпионат Европы по академической гребле в Чехии, так как местные организаторы приняли решение не пускать команды из России и Белоруссии.