Музыканты «Ay Yola» стали народными и заслуженными артистами Башкирии

Tекст: Мария Иванова

Хабиров сообщил, что подписал указ о присвоении музыкантам уфимской группы «Ay Yola» званий народных и заслуженных артистов, передает РИА «Новости» Хабиров отметил на оперативном совещании правительства региона, что башкирские артисты с песней «Homay» стали известны по всему миру, заняв лидирующие позиции в мировых музыкальных чартах.

В своем выступлении Хабиров заявил: «Я подписал указ о присвоении Ринату Рамазанову звания народного артиста Республики Башкортостан. Вручим ему в установленном порядке, большой он молодец. Благодарю за замечательный вклад в развитие культуры Республики Башкортостан».

Также глава региона отметил заслуги Руслана и Адели Шайхитдиновых, которым были присвоены звания заслуженных артистов Республики Башкортостан за их вклад в успех группы.

«Ay Yola» – уфимская музыкальная группа, исполняющая этнические песни, была создана в 2024 году. Их вторая песня «Homay» из музыкального альбома «Урал батыр» стала мировым хитом, привлекая внимание слушателей по всему миру.

Напомним, трек «Homay» башкирской группы«Ay Yola» обрел популярность и на Украине, что подтверждают украинские СМИ.

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