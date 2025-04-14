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Музыканты «Ay Yola» стали народными и заслуженными артистами Башкирии
Глава Башкирии Радий Хабиров подписал указ о присвоении музыкантам группы «Ay Yola», чья песня «Homay» стала мировым хитом, званий народных и заслуженных артистов Республики Башкортостан.
Хабиров сообщил, что подписал указ о присвоении музыкантам уфимской группы «Ay Yola» званий народных и заслуженных артистов, передает РИА «Новости» Хабиров отметил на оперативном совещании правительства региона, что башкирские артисты с песней «Homay» стали известны по всему миру, заняв лидирующие позиции в мировых музыкальных чартах.
В своем выступлении Хабиров заявил: «Я подписал указ о присвоении Ринату Рамазанову звания народного артиста Республики Башкортостан. Вручим ему в установленном порядке, большой он молодец. Благодарю за замечательный вклад в развитие культуры Республики Башкортостан».
Также глава региона отметил заслуги Руслана и Адели Шайхитдиновых, которым были присвоены звания заслуженных артистов Республики Башкортостан за их вклад в успех группы.
«Ay Yola» – уфимская музыкальная группа, исполняющая этнические песни, была создана в 2024 году. Их вторая песня «Homay» из музыкального альбома «Урал батыр» стала мировым хитом, привлекая внимание слушателей по всему миру.
Напомним, трек «Homay» башкирской группы«Ay Yola» обрел популярность и на Украине, что подтверждают украинские СМИ.
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