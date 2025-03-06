Дональд Трамп, вопреки своим демонстративным установкам, фактически продолжает проводить в жизнь методику организованного (планируемого, управляемого) хаоса, активно внедрявшуюся командой Байдена. Так что от перемены лиц в Овальном кабинете, похоже, ничего не меняется. Разве что эпатажа в нынешнем случае побольше.0 комментариев
В Севастополе национализировали предприятия пособников Киева
Стало известно о национализации семи севастопольских предприятий за поддержку Киева
В Севастополе национализировали семь предприятий, принадлежавших лицам, финансировавшим киевский режим, включая заводы и технологическую инфраструктуру.
В Севастополе приняли решение о национализации семи предприятий, принадлежащих лицам, которых считают пособниками киевского режима, сообщает ТАСС.
Губернатор Михаил Развожаев отметил, что такое постановление было принято на заседании правительства. Он подчеркнул, что рабочая группа Антитеррористической комиссии доказала причастность этих лиц к недружественным действиям в отношении России.
В перечень национализированного имущества вошли семь предприятий, среди которых завод судовой светотехники «Маяк», завод судовой светотехники, предприятия «Плоск» и «Тинос», эксплуатационная организация «Технотрон», Центр технической эксплуатации № 1 и производственный кооператив «Корпус». Кроме того, принято решение о включении в перечень имущества Севастополя движимого и недвижимого имущества 13 физических и аффилированных с ними юридических лиц.
Эти лица были обвинены в сборе денег и финансировании украинских вооруженных формирований, а также в руководстве и спонсировании польского фонда «Открытый диалог», который признан в России нежелательным. Через данный фонд было перечислено более 520 тыс. долларов в виде пожертвований украинскому режиму. Михаил Развожаев добавил, что после инвентаризации имущества ПАО «Севастопольгаз» в перечень национализированного имущества также включены гаражи, котельные и другая технологическая инфраструктура.
Как писала газета ВЗГЛЯД, все акции Севастопольского морского завода, ранее принадлежавшие экс-президенту Украины Петру Порошенко, будут переданы в государственную собственность России. В Крыму утвердили национализацию имущества 113 украинских бизнесменов. Также в Крыму национализируют активы львовского бизнесмена Олега Геншафта и экс-депутата Верховной рады Украины Людмилы Денисовой, а также пивкомбинат «Крым» и санаторий «Зеленый мыс».