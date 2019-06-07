Бывший завод Порошенко решили передать в госсобственность России

Все акции Севастопольского морского завода (Севморзавод им. Орджоникидзе), который ранее принадлежал экс-президенту Украины Петру Порошенко, будут переданы в государственную собственность России, говорится в проекте указа президента Владимира Путина.

Соответствующий указ размещен в пятницу на портале правовой информации.

В документе указывается: «Принять предложение правительства России о преобразовании федерального государственного унитарного предприятия «Севастопольский морской завод им. Серго Орджоникидзе» в акционерное общество, 100% акций которого находится в федеральной собственности».

В течение ближайших 18 месяцев 100% акций минус одна акция Севморзавода будут переданы Объединенной судостроительной корпорации.

Ранее завод принадлежал Петру Порошенко. В 2015 году предприятие было национализировано российскими властями в пользу Севастополя.

В 2016 году заводу вернули историческое название.

В данный момент там реализуется программа восстановления, которая состоит из двух частей – техперевооружения и модернизации.