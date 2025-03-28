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Суд в Испании оправдал Дани Алвеса по делу о насилии
Испанский суд оправдал Дани Алвеса по делу о сексуальном насилии в Барселоне
В Испании Высший суд Каталонии оправдал Дани Алвеса, отменив его приговор по делу о сексуальном насилии в клубе Барселоны, говорится в пресс-релизе Высшего суда Каталонии.
Суд в Испании удовлетворил апелляцию бразильского футболиста Дани Алвеса, сообщает ТАСС. Алвес был ранее приговорен к тюремному заключению по делу о сексуальном насилии. Высший суд Каталонии единогласно принял решение оправдать спортсмена в данном деле.
Рассмотрение дела касалось инцидента, произошедшего в ночном клубе Барселоны в декабре 2022 года. Алвесу было предъявлено обвинение в сексуальном насилии в отношении молодой женщины. После подачи апелляции суд пересмотрел решение и снял все обвинения с футболиста.
Как писала газета ВЗГЛЯД, экс-футболиста сборной Бразилии Дани Алвеса приговорили к четырем с половиной годам тюрьмы за изнасилование. Газета также сообщала, что для его выхода из-под стражи был назначен залог в размере 1 млн евро. На днях стало известно, что Алвес вышел под залог.