Экс-футболиста сборной Бразилии Алвеса приговорили к 4,5 года тюрьмы

Интервью Путина Карлсону произвело фурор в ООН

Полянский: Интервью Путина Карлсону произвело фурор в ООН

Tекст: Елизавета Шишкова

«Интерес – это мягко сказано», – сказал он, отвечая на вопрос об эффекте от интервью.

По слова Полянского, вопросы по поводу беседы Путина и Карлсона задают не только дипломаты, но даже техперсонал ООН, передает ТАСС.

«Останавливаются и говорят: «О-о, слушайте, такое было интервью, господин посол, вообще замечательное! А вот как он такое сказал? А почему он сказал? Мы такого никогда не слышали», – рассказал Полянский.

Настоящий фурор, произведенный в ООН интервью, чувствуется, констатировал дипломат.

При этом Полянский отметил, что западные коллеги делают вид, будто ничего не произошло, в то же время многие другие страны понимают, насколько важен этот информационный прорыв.

«Западный мир давно уже окружил себя таким пузырем лжи, за который очень трудно пробиться», – указал он. В таких условиях альтернативные источники информации типа соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в РФ), журналисты типа Такера Карлсона пробивают эту защиту.

По мнению Полянского, последствия от интервью еще проявят себя.

Первый заместитель постпреда России обратил внимание на удивление многих от того, что президент может на протяжении двух часов держать такую дискуссию «в прямом эфире без какой-либо перезаписи и без каких-либо бумажек, с цифрами и фактами на руках».

Он указал, что есть некоторые лидеры, которые, наверное, уже имя своего не помнят.

«Во-вторых, конечно же, многие с трудом себе представляют реальную ситуацию, реальное отношение россиян к украинцам, украинцев к россиянам, не представляют себе генезис вот этого кризиса, не представляют ту роль, которую Запад сыграл в генезисе этого кризиса. И для них это очень важно – особенно сказанное из первых уст», – заключил Полянский.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что интервью Путина вскрыло тот факт, что общество США живет в инфоблокаде.