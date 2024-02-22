Современная украинская власть падет так же предсказуемо, как до этого петлюровщина, о которой в народе говорили: «В вагоне Директория – под вагоном территория». И никакая мобилизация не спасет Зеленского от нового Шварцбарда.0 комментариев
Экс-футболиста сборной Бразилии Алвеса приговорили к 4,5 года тюрьмы
Бывшего футболиста сборной Бразилии Дани Алвеса приговорили к 4,5 года тюрьмы
Испанский суд признал бывшего футболиста «Барселоны» и сборной Бразилии Дани Алвеса виновным в сексуальном насилии и приговорил к 4,5 года лишения свободы, говорится в решении юридической инстанции.
Алвес может обжаловать приговор в Апелляционной палате суда, передает ТАСС.
События произошли 30 декабря 2022 года в ночном клубе Барселоны. На время разбирательств спортсмен был заключен под стражу без права выхода под залог.
Ранее суд начал следствие по делу о сексуальном насилии, которое футболист якобы совершил на дискотеке в Барселоне в декабре 2022 года.
Напомним, в январе 2023 года Дани Алвес, которого заподозрили в сексуальном насилии, был задержан в испанской Каталонии.