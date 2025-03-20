Россиян предупредили об осторожности в Стамбуле

Президент Финляндии выразил недовольство итогами советско-финской войны

Президент Финляндии раскритиковал итоги советско-финской войны

Tекст: Ольга Иванова

Президент Финляндии на совместной пресс-конференции с Владимиром Зеленским в Хельсинки выразил недовольство итогами советско-финской войны. Он подчеркнул, что Финляндия потеряла два важных столпа государственности – суверенитет и территориальную целостность, уступив десятую часть своей территории Советскому Союзу. «Я считаю, что основа государственности обычно покоится на трех столпах: независимости, суверенитете и территориальной целостности. Финляндия в 1944 году, после заключения Сталиным мира, потеряла два из этих столпов», – сказал он, передает РИА «Новости».

Президент отметил, что Финляндия сохранила независимость, но утратила возможность принимать самостоятельные решения. Он также подчеркнул личный аспект утраты, упомянув, что территории, где родились его предки, перешли к Советскому Союзу. «Так что если вопрос в том, должна ли Украина оказаться в такой же ситуации, мой ответ – однозначно нет», – добавил он.

85 лет назад, 13 марта 1940 года, вступил в силу Московский мирный договор, завершивший войну СССР с Финляндией. Причиной ее было желание советского руководства отодвинуть военную инфраструктуру, способную угрожать Ленинграду, и добиться нейтрального статуса Финляндии. Газета ВЗГЛЯД выясняла, в чем похожи события тех времен и нынешняя ситуация вокруг Украины.