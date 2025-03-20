Европа понимает, что Москва и Вашингтон сейчас оставляют ее на обочине переговорного процесса. Россия и США решают все вопросы в рамках двусторонних контактов – и речь не только об украинском кризисе. Фактически Путин и Трамп рисуют контуры системы международных отношений и безопасности в Европе без участия самих европейцев.4 комментария
Россиян предупредили об осторожности в Стамбуле
Генконсульство России в Стамбуле призвало избегать мест массового скопления из-за протестов
Генконсульство России в Стамбуле порекомендовало россиянам избегать массовых скоплений из-за протестных акций в городе и предложило обратиться на горячую линию в случае экстренной ситуации.
Генконсульство выпустило предупреждение для российских граждан, находящихся в Турции, передает РИА «Новости».
В связи с продолжающимися протестными акциями в городе дипломаты рекомендуют россиянам соблюдать осторожность.
Также для граждан России предоставлен номер горячей линии, на который можно обратиться в случае возникновения экстренной ситуации: +90 530 941 03 68.
Накануне студенты Стамбула вышли на улицы, выражая недовольство задержанием мэра города Экрема Имамоглу, в ходе протестов произошли стычки с полицией.